Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

El Senado de Catamarca, presidido por su vicepresidenta, la senadora Andrea Lobo, realizó este jueves la 18° Sesión Ordinaria del presente período legislativo.

En la oportunidad, el Pleno acompañó el Proyecto de Resolución presentado por el senador Ariel Cordero, solicitando al Poder Ejecutivo que la empresa EC-SAPEM exceptúe a los nuevos usuarios de presentar escritura traslativa de dominio como requisito para la conexión de energía eléctrica.

El legislador señaló que esta exigencia constituye una barrera para muchas familias del interior y barrios populares, lo que fomenta conexiones informales con riesgos para la seguridad y pérdidas económicas. La propuesta busca que se acepten otros documentos —como constancias de residencia o certificados de domicilio— para garantizar el acceso seguro y regular a este servicio esencial, promoviendo inclusión social y formalización de usuarios.

Al momento de hacer uso de la palabra, el Senador aclaró que: “La excepción a la exigencia de escritura traslativa de dominio o título de propiedad no implica desconocer el derecho de propiedad ni alentar la informalidad en la tenencia del suelo. Por el contrario, se propone que las empresas prestatarias acepten como medios suficientes la presentación de constancias de residencia, certificados de domicilio, contratos de locación, boletos de compraventa, permisos de ocupación otorgados por autoridad competente, o cualquier otra documentación que acredite la efectiva ocupación del inmueble”.

Y en este sentido, apuntó que contando con una respuesta positiva, “se garantiza a los ciudadanos el acceso seguro y regular a un servicio esencial, al tiempo que se promueve la inclusión social, se reducen los riesgos eléctricos y se fortalece la recaudación de las empresas distribuidoras dado que los usuarios pasan a incorporarse formalmente al sistema de facturación”.

Declaraciones de Interés

Durante la sesión, el Cuerpo aprobó además diversas iniciativas de interés legislativo y parlamentario, entre ellas:
*El reconocimiento a la trayectoria médica, política y deportiva del Dr. Néstor Octavio Cerezo. (Senador José Alaníz)
*Declaración por el 116° Aniversario de Pomán como cabecera departamental y los 61° años de festejos en Saujil; y reconocimiento a la destacada labor educativa de la docente Edhit Arce (Nego), de Mutquín. (Senadora Carolina Casas)
*Declaración de interés a las VIII Jornadas de Historia de la Familia y Genealogía del NOA en Catamarca. (Senador Mario Gershani)
*Declaración de interés a las primeras jornadas nacionales e internacionales de camélidos sudamericanos en Santa María. (Senador Antonio Camposano)
*Declaración de interés a la Jornada de Derecho Procesal, preparatoria del XXXIV Encuentro Panamericano en Perú. (Senador Guillermo Ferreyra)
*Reconocimiento al 2° y 3° puesto de los stands municipales en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (Senadora Romina Williams)
*Reconocimiento a la trayectoria educativa de la joven Candela Soledad Cruz, escolta suplente de la Bandera de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en la Universidad Nacional de Catamarca. (Senador Félix Jeréz)
*Declaración de interés al 20° Aniversario del programa “Tardes de Gloria”, conducido por Gloria Gutiérrez y Carlos Tapia. (Senador Ramón Figueroa Castellanos)

  • El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca llevó adelante la 18° Sesión Ordinaria

    El Senado de Catamarca, presidido por su vicepresidenta, la senadora Andrea Lobo, realizó este jueves la 18° Sesión Ordinaria del presente período legislativo. En la oportunidad, el Pleno acompañó el Proyecto de Resolución presentado por el senador Ariel Cordero, solicitando al Poder Ejecutivo que la empresa EC-SAPEM exceptúe a los nuevos usuarios de presentar escritura…

  • La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La ciencia revela los hábitos que ayudaron a la mujer más longeva del mundo a vivir 117 años

    La sorprendente longevidad de María Branyas Morera, quien murió a los 117 años, fue objeto de un estudio realizado por investigadores del Instituto Josep Carreras de Leucemia y la Universidad de Barcelona, dirigido por el genetista Manel Esteller. El trabajo, publicado en septiembre de 2025 en la revista Cell Reports Medicine, reveló que su edad biológica…

  • La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    La inquietante foto que apareció en redes con el triple crimen

    El caso del triple crimen narco en Florencio Varela sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que circula en redes sociales. En X se difundió una foto que habría sido publicada por Agustina, la hermana de Lara Gutiérrez (15), una de las víctimas, donde se la ve junto a otras chicas sosteniendo dólares. La…

  • La pobreza en Argentina en el primer semestre de 2025 registró una significativa baja

    La pobreza en Argentina en el primer semestre de 2025 registró una significativa baja

    El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el dato de incidencia de la pobreza correspondiente al primer semestre de 2025 en los principales centros urbanos del país, que se ubicó en 31,6%. En la extrapolación al total del país, esa cifra significa que hay 15,05 millones de argentinos en la pobreza y 3,39 millones…

  • Contra la “dilapidación K” y la “timba financiera” libertaria, Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas en Santa Fe

    Contra la “dilapidación K” y la “timba financiera” libertaria, Pullaro y Schiaretti lanzaron la campaña electoral de Provincias Unidas en Santa Fe

    Aprobada y vigente la Constitución Nacional, el gobernador Maximiliano Pullaro tiene ya trazados los próximos objetivos. Este miércoles dio el primer paso “oficial” (en rigor, ya dio varios en ese camino): lanzó junto al exgobernador cordobés Juan Schiaretti la campaña de Provincias Unidas en Santa Fe de cara a los comicios de octubre, pero la jornada dejó también una fuerte…

  • Presentaron las mascotas oficiales del Mundial 2026 Estados Unidos-México-Canadá

    Presentaron las mascotas oficiales del Mundial 2026 Estados Unidos-México-Canadá

    La FIFA presentó este jueves a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026 durante una celebración tan audaz e innovadora como el mismo torneo, marcando una nueva página en la historia del mayor evento deportivo del mundo. Maple, el alce canadiense; Zayu, el jaguar mexicano, y Clutch, el águila americana, fueron creados para dar vida a la…

Anuncio
Anuncio