El Senado de Catamarca dio media sanción para la comisión “Camino a los 15 años de la Bandera Provincial”

La Cámara de Senadores de la provincia se congregó este jueves en su décima cuarta sesión ordinaria encabezada por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Andrea Lobo. En este marco se convirtió en Ley el Plan integral de castración de caninos y felinos.

De acuerdo con el Orden del Día, el Pleno dio media sanción al proyecto de Ley impulsado por el senador Ramón Figueroa Castellanos mediante el cual se promueve declarar de interés provincial el 14° aniversario de la creación y presentación oficial de la Bandera, a celebrarse en el año 2025.

Mediante el articulado se incluye la Creación de la Comisión Provincial “Camino a los 15 años de la Bandera de Catamarca”, la cual tendrá a su cargo la organización, planificación y ejecución de actos conmemorativos, jornadas de reflexión histórica, actividades culturales y educativas destinadas a revalorizar la enseña provincial.

Dicha Comisión estaría integrada por representantes de los tres poderes del Estado Provincial, el Ministerio de Educación, la Universidad Nacional de Catamarca, instituciones culturales, centros de investigación histórica, y organizaciones sociales con personería.

Por otra parte, se contempla la jura de fidelidad a la Bandera de la Provincia de Catamarca, además de la Bandera Nacional, en todos los establecimientos educativos de la jurisdicción provincial, en una fecha a

determinar por la autoridad de aplicación.

“No solo se busca organizar los festejos y reflexiones en torno al aniversario, sino también institucionalizar un gesto de profundo valor cívico y educativo: la jura de fidelidad a la Bandera Provincial en nuestras escuelas, junto a la Nacional, como un acto que fortalece la conciencia identitaria y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones” señaló el Senador como parte de los fundamentos.