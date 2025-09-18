El Senado de Catamarca convirtieron en ley el Registro de Rescatistas y Proteccionistas de Animales Domésticos en la provincia

Este jueves se concretó la 17° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores de Catamarca. Encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo, se aprobaron proyectos de Ley, Resolución y Declaración de marcado impacto social, comunitario y sanitario.

Registro de Rescatistas y Proteccionistas de Animales Domésticos

Con sanción definitiva, los senadores convirtieron en Ley N 5917, la iniciativa presentada por la diputada Natalia Soria, que crea el Registro de Rescatistas y Proteccionistas de Animales Domésticos en la provincia.

La norma también modifica el Código de Faltas de Catamarca (Ley N° 5171) en lo relativo al maltrato animal, derogando los artículos 116 y 117, que regulaban las “faltas contra la solidaridad y piedad sociales”. En su reemplazo, se incorpora un capítulo específico que reconoce a todos los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, estableciendo un marco de mayor protección.

En la oportunidad, se recordó que si bien la Ley Nacional 14.346 de 1954 fue pionera en la defensa de los derechos de los animales al sancionar con prisión conductas de crueldad o maltrato, sus penas resultan bajas (de 15 días a un año) y no contemplan sanciones económicas como lo hacía la anterior Ley 2.786. Por tal motivo, la legislación provincial avanza en reforzar la protección jurídica y promover herramientas más efectivas para desalentar este tipo de delitos, dotando al Estado de un instrumento moderno y acorde a los estándares de bienestar animal.

Programa Provincial de Pulseras de Identificación y Alertas Médicas

En la sesión también se otorgó media sanción al proyecto del senador Ramón Figueroa Castellanos, que propone la creación del Programa Provincial de Pulseras de Identificación y Alertas Médicas.

La fundamentación del proyecto destaca que las denominadas condiciones de salud o discapacidades no visibles —como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), epilepsia, esquizofrenia, Alzheimer, distintos tipos de demencias, entre otras— conllevan desafíos particulares que suelen pasar inadvertidos en situaciones de emergencia.

El uso de pulseras identificatorias busca acortar los tiempos de respuesta y facilitar la coordinación de equipos de salud, fuerzas de seguridad, personal de emergencias y la ciudadanía en general, ofreciendo información rápida y confiable sobre la condición del portador.

De esta manera, se plantea una política pública inclusiva y preventiva, de bajo costo y alto impacto social, que contribuye a proteger la integridad y los derechos de quienes viven en estas condiciones.

La iniciativa aprobada fue girada a la Cámara de Diputados para su correspondiente tratamiento.

Denominación “Dr. Alejandro Quiroga” al CAPS de Nueva Coneta

Por iniciativa de la senadora Andrea Lobo, el Senado dio media sanción al proyecto que impone el nombre de “Dr. Alejandro Quiroga” al Centro Asistencial Primario de Salud (CAPS) de Nueva Coneta, departamento Capayán.

La propuesta busca rendir homenaje a un profesional de la salud que dedicó su vida al servicio de la comunidad. El Dr. Quiroga ejerció como médico de zona desde 1973 hasta 1995, y en los primeros años llegó incluso a poner su propia vivienda a disposición como posta sanitaria, garantizando la atención en condiciones dignas cuando la infraestructura oficial no era apta.

El reconocimiento refleja no solo su extensa trayectoria médica, sino también su vocación de servicio, entrega social y compromiso comunitario, valores que marcaron a generaciones de vecinos de Capayán y localidades aledañas.

Piden una Nueva Comisaría en Nueva Coneta

El pleno aprobó asimismo un proyecto de Resolución impulsado por la senadora Andrea Lobo, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los ministerios competentes, realice los estudios y análisis necesarios para la construcción de un nuevo edificio para la Comisaría de Nueva Coneta.

En los fundamentos, se expuso que la actual dependencia policial funciona en un edificio de larga data, con problemas estructurales derivados del paso del tiempo, el asentamiento del terreno y el desgaste de materiales. Estas condiciones generan grietas, filtraciones, deterioro en instalaciones eléctricas, sanitarias y de agua, lo que representa un riesgo para quienes trabajan y asisten al lugar.

La iniciativa apunta a que el Estado provincial brinde respuestas concretas a la comunidad y a las fuerzas de seguridad, garantizando un espacio adecuado, seguro y funcional para el desarrollo de sus tareas.

Declaraciones de Interés Legislativo y Social

La Cámara Alta aprobó de igual manera distintas declaraciones:

Por iniciativa del senador José Alaníz, se acompañó el reconocimiento a la labor de las bioquímicas Dra. Gladys Beatriz Silva (1983-2018) y Dra. Susana María Vilecco (1980-2017), ambas del Hospital Zonal de Tinogasta, por su aporte al sistema sanitario local.

Impulsadas por la senadora Virginia Del Arco se destacó a las docentes Silvia Eleonora Savio de Curchod y Alicia Secaff de Aredes, del departamento Paclín, por su vocación, entrega y compromiso con la educación.