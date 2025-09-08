“El Santo de la Arqueria” brilló en La Rioja: Destacada Actuación catamarqueña en Torneo Homologatorio.

Ayer domingo 7 de septiembre, en las instalaciones del Club Estudiantes de La Rioja fue el escenario del Torneo Aire Libre Homologatorio, un evento organizado por la Asociación de Tiro con Arco de La Rioja. En esta ocasión, los arqueros de San Martín de El Bañado lograron importantes podios, demostrando su talento y dedicación en cada disparo. A continuación, detallamos los logros más destacados de nuestros representantes:

🏹Priotti, Daniel (Recurvo Masculino 50+) (medalla de plata) 🥈

🏹Varas, Fernanda (Recurvo Femenino Sub-18) (medalla de oro) 🥇

🏹Arch Quiroga, Mariano (Recurvo E60) (medalla de oro) 🥇

🏹Medina, Maximiliano (Cazador Masculino) (medalla de bronce) 🥉

🏹Quiroga, Raúl Guillermo (Recurvo E50) (medalla de plata) 🥈

🏹Ramos Santolini, Alvaro Leonel (Recurvo E50) (medalla de bronce)🥉

🏹Alderete, Franco Exequiel (Raso E40) (medalla de oro)🥇

🏹Nieva, Marcela (Raso E20) (medalla de plata y pasó de categoría a Raso E30) 🥈

🏹 Rigalt, Francisco Antonio (Raso E20) (medalla de bronce) 🥉

4° Alderete, Mailen Antonella (Recurvo E30).

5° Saldaña Donzelli, Alejandro (Recurvo E30).