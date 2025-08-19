“El santiagueño perezoso, el tucumano…”: un polémico comentario del titular del INCAA

Carlos Pirovano, titular del Incaa, participó de una entrevista para TN, centrada en las críticas que recibió “Homo Argentum”, la película protagonizada por Guillermo Francella, que sembró la polémica durante los últimos días. En un discurso controvertido, habló de los estereotipos y contó que no vio la película, pero no se animó a soltar un comentario específico sobre Tucumán.

La primera polémica de Pirovano fue la que soltó al asumir que no había visto aún la película. Sentado frente a las cámaras en la entrevista, contó que fue invitado al estreno, pero no pudo asistir por otros compromisos. Consultado por la discusión que se desarrolló en relación al “gen argentino”, Pirovano respondió con otra pregunta: “¿No te parece que esos 16 personajes no son personajes de los cuales todos hablamos todos los días?”.

De inmediato redobló la apuesta y quiso reforzar su planteo con un ejemplo que resultó desafortunado. “El estereotipo es algo con lo cual el ser humano se maneja. El santiagueño perezoso, el cordobés contador de chistes, el tucumano… No voy a decir qué, porque todos sabemos. Lo sabe Argentina”, cerró, sin atreverse a completar la idea pese a la arenga de sus entrevistadores para que culminara el dicho.

Pirovano justificó el mensaje que transmitía y las representaciones que hacía la película de Cohn y Duprat, su propio discurso no funcionó como un legitimador, pero admitió que “no vi la película, vi muchos Tiktoks”.