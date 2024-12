El SAME ACE atendió a más de 200 personas en Catamarca

Desde su inicio, la Línea SAME ACE – Te Escucha registró 203 intervenciones, con una escucha activa y contención emocional. Se brindaron Primeros Auxilios Emocionales (PAE), derivación al SAME por dolencia física, derivación al SAME por situación de crisis, derivación al 911, articulación con Hospital San Juan Bautista, etc.

Si bien, en esta primera etapa, la Línea está enfocada a la población de Capital, se recibieron llamadas y mensajes de diferentes localidades, y se dio respuesta a todas las personas que se comunicaron. Del total de atenciones, 156 corresponden al departamento Capital, representando el 76,85%.

Además, de las 203 intervenciones registradas, 139 correspondieron a llamadas telefónicas, dejando en evidencia una comunicación verbal directa entre las operadoras y las personas que necesitaron asistencia.

Se debe destacar, que la línea SAME ACE estuvo en funcionamiento en forma diaria sin interrupciones, dando respuesta inmediata a cada llamado o mensaje que ingreso dentro del horario establecido. Con respecto a las comunicaciones fuera del horario, la Línea respondió con llamado o mensaje al día siguiente en forma urgente.

Teniendo en cuenta la demanda que presentó fuera de horario, para el año se proyecta ampliar el mismo hasta las 00 horas, cubriendo una demanda de 16 horas. También, se propone ampliar el margen de atención de la población beneficiada, en un primer momento para Valle Central, y poner en marcha el segundo dispositivo: SAME ACE – Vehículo Adecuado y Traslado Oportuno, asistencia presencial en situaciones críticas, coordinando con centros de salud para una intervención integral.

El SAME ACE 383 4195820 funciona de lunes a lunes de 8 a 20 horas, para personas mayores de 18 años y, de forma indirecta niños, niñas y adolescentes a través de sus padres, residentes de Capital.