el rugbier catamarqueño Nahuel Romero fue destacado en una noche de gala en Rosario

El pasado 6 de Marzo en el Teatro Municipal La Comedia, en Rosario, se premiaron a los deportistas del año 2024.

Entre ellos, fue distinguido Nahuel Romero, jugador destacado en Rugby 2024, catamarqueño, jugando actualmente en Old Resians de esa ciudad, con paso por Pumas Seven, Dogos XV seleccionado local de 15 y seven.

Sin dudas es fruto del trabajo que viene llevando adelante Nahuel, quien además está abocado a los estudios universitarios.

Una distinción q enorgullece a su familia y a todos los que conocen al “Gringo” o “Zeta”, como le dicen cariñosamente y transmite un mensaje a los jóvenes que están haciendo sus primeras incursiones en el deporte.

Un Catamarqueño que triunfa en otros pagos, marcando que con trabajo y dedicación los logros llegan.