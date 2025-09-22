Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Rosario Central de Ángel Di María no pudo con el Talleres de Carlos Tevez y se tuvo que conformar con un empate

Alejo Véliz, a los 43 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el Canalla y Valentín Depietri, apenas iniciado el complemento, hizo el 1-1. Al Canalla le anularon el segundo por fuera de juego. Di María fue el mejor, pero el equipo de Holan no pudo quebrar al de Tévez, que terminó con uno menos por la expulsión de Navarro

Anuncio
Anuncio
Anuncio