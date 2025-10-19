El River de Gallardo le ganó a un opaco Talleres de Tevez y cortó su mala racha por el Torneo Clausura

En el Estadio Mario Alberto Kempes, River Plate se impuso 2-0 sobre Talleres de Córdoba y se quedó con una victoria fundamental en la fecha 13 del Torneo Clausura. El Millonario, que ganó gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza, cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el certamen local. Al mismo tiempo, volvió a ubicarse en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores vía tabla anual. Caso contrario al elenco de Marcelo Gallardo, la T no logró escapar de los últimos puestos y se mantiene en la pelea por el descenso.

Gonzalo Montiel abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo. En el cierre de la primera etapa, el equipo de Carlos Tevez logró empatar el encuentro, pero desde el VAR trazaron las líneas y anularon la conversión tras delimitar que Augusto Schott estaba en posición adelantada.

A los 22 minutos del complemento, Facundo Colidio elaboró una notable jugada individual y, cuando se metió al área tras gambetear a la defensa del elenco cordobés, habilitó a Maximiliano Meza para que ponga el 2-0. Ambos ingresaron en el segundo tiempo. Desde entonces, el equipo de Marcelo Gallardo controló el desarrollo del juego y concretó un triunfo vital.

Con este resultado, River Plate cortó una racha de cuatro derrotas al hilo en el Torneo Clausura y escaló a la cuarta ubicación de la zona B con 21 unidades. Además, volvió a meterse en puestos de clasificación para la Copa Libertadores: quedó segundo en la tabla anual con 52 puntos. Por su parte, Talleres marcha undécimo en el grupo con 14 y no logró escapar de la zona baja en el acumulado: se ubica en el 27° puesto con 27 unidades.

El Millonario no podrá descansar, ya que su próxima presentación será trascendental: chocará contra Independiente Rivadavia por las semifinales de la Copa Argentina. Luego, recibirá en el Monumental a Gimnasia (LP) por el Torneo Clausura. Del otro lado, Talleres visitará a Vélez en Liniers.