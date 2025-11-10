Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Riesgo País sigue en baja y perforó los 600 puntos: dato clave para el plan económico

El Riesgo País cayó a 596 puntos, el valor más bajo desde enero de este año. El descenso es consecuencia de la continua valorización de los bonos argentinos, desde el triunfo de Javier Milei.

Además, influye la decisión del  gobierno de anunciar un plan de recompra de bonos.

Por otro lado, también contribuyó la inminente comunicación del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En el inicio de la rueda de este lunes los títulos públicos avanzan hasta 1,4% (AL35 y GD35), continuando con el rally alcista que se inició el lunes 27 de octubre.

Por ese motivo, el indicador que elabora JP Morgan, cede al valor más bajo desde el 14 de enero de este año (en ese momento llegó a ubicarse en 579 puntos).

Durante su visita a Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el gobierno avanzará en un plan de recompra de bonos soberanos, lo cual fue bien recibido por los inversores.

También acompañan las acciones, dado que el MERVAL de la Bolsa de Comercio avanza 2,8%, nuevamente por el impulso de los bancos.

La situación es diferente en el arranque de los ADRs que cotizan en Wall Street, donde predominan los descensos, al menos en este tramo inicial de las operaciones.

  • Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

    Murió un joven que había sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo

    Falleció el joven, de 20 años y de apellido Flores, que estaba internado en grave estado tras haber sido apuñalado durante una violenta pelea ocurrida en la madrugada del domingo, en una vivienda del barrio Mosconi Viejo, en Paraná, Entre Ríos. Según informó la Policía, el ataque sucedió durante una fiesta donde se habían reunido…

  • Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

    Catamarca: exigen explicaciones por el traspaso de la terminal de Belén

    El concejal Genaro Contreras volvió a poner en el centro del debate la situación de la nueva terminal de ómnibus de Belén que sigue sin funcionar pese a haber sido inaugurada. Señaló que se firmó un acta de traspaso el 22 de octubre, pero que hasta ahora no se conoce su contenido ni los términos…

  • Becas Progresar: ANSES extendió la inscripción y confirmó pagos de $35.000 en noviembre

    Becas Progresar: ANSES extendió la inscripción y confirmó pagos de $35.000 en noviembre

    La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga un apoyo económico de $35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo anunció que se extenderá la inscripción para una de las modalidades, lo que permitirá que más personas puedan acceder al beneficio antes…

  • Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

    Catamarca: una mujer reclama avances en su denuncia por presunta mala praxis

    Roxana Benítez, quien denunció una presunta mala praxis ocurrida hace tres años en una clínica de la Capital, volvió a exigir respuestas por la falta de avances en su causa, que está en manos de la Fiscalía N° 7 a cargo de la Dra. González Pinto. La mujer sostiene que su expediente estuvo extraviado durante…

  • Un hombre entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

    Un hombre entró a su empresa, se dio cuenta de que le habían robado, se descompensó y murió

    Un hombre de entre 65 y 70 años murió este lunes luego de ingresar a su empresa en el barrio porteño de Parque Patricios y percatarse de que había sido víctima de un robo. En ese contexto, el propietario se descompensó y murió en el lugar. Ahora, personal de la Policía de la Ciudad trabaja para identificar a…

  • Catamarca: volcó un Automóvil en la Banquina del By Pass de Belén

    Catamarca: volcó un Automóvil en la Banquina del By Pass de Belén

    Un conductor que se dirigía a la ciudad de Belén protagonizó un espectacular siniestro vial en el by pass local, luego de perder el control de su vehículo al intentar esquivar un animal que se cruzó de manera imprevista en la calzada. El hecho ocurrió en la mañana de hoy lunes, cuando el automovilista, cuya identidad no…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4