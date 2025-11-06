El riesgo país cayó al nivel más bajo en nueve meses luego del triunfo del gobierno Javier Milei en las elecciones

El riesgo país argentino retrocedió a 621 puntos básicos, se aproxima a la barrera de los 600 y tocó el menor nivel en diez meses, impulsado por la sólida recuperación de los bonos soberanos luego del triunfo del gobierno Javier Milei en las elecciones de medio término. Este descenso refleja una mejora en la percepción de los inversores sobre la gobernabilidad y el rumbo económico, en un escenario donde crecen las expectativas de acceso a financiamiento internacional.

Los títulos públicos argentinos extendieron su racha positiva el miércoles, destacándose alzas de hasta 3,5% en el GD46D. La buena performance de los títulos públicos volvió a propiciar una caída en el indicador elaborado por JP Morgan, queretrocedió 34 puntos y quedó a 61 unidades del nivel más bajo registrado en la era Milei: 560 p.b. en enero de 2025.

El riesgo país es un índice que expresa la probabilidad de que un país no cumpla con sus compromisos de pago ante acreedores internacionales. Representa la percepción de incertidumbre para quienes invierten capital en ese mercado y se calcula a partir de la brecha entre el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo, y los títulos soberanos argentinos.

La variable debería situarse por debajo de los 500 puntos básicos de manera sostenida para que la Argentina recupere el acceso al crédito externo a tasas competitivas, un grifo que se cerró a comienzos de 2018 bajo la gestión de Mauricio Macri.