El Registro Civil de Catamarca realizó más de 160 trámites a través del Móvil de Documentación Rápida

En el marco de la política provincial que busca garantizar el acceso a los trámites del Estado en todo el territorio, el Registro Civil de Catamarca llevó adelante nuevos Operativos de Documentación Rápida en distintos puntos de la Capital y el interior catamarqueño durante la última semana.

El Móvil de Documentación Rápida llegó a diferentes barrios y localidades: La Chacarita → 30 DNI + 2 pasaportes

CAPE → 20 DNI

Palo Blanco → 60 DNI

Valle Chico → 50 DNI + 5 pasaportes

Estas acciones se enmarcan en la decisión del Gobierno de la Provincia y el Registro Civil de acercar los servicios a los ciudadanos, garantizando el derecho a la identidad y facilitando la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados.

En los Operativos de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites, conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

-Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

-Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

-DNI para extranjeros: $14.000

-Pasaporte común: $70.000

Esta acción conjunta entre el Gobierno Provincial y el Registro Civil tiene como objetivo facilitar el acceso de la ciudadanía a los trámites del Estado, acercando los organismos a barrios y localidades tanto de la Capital como del Interior.

Estos operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.