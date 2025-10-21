El Registro Civil de Catamarca esta tarde continúa acercando el Móvil de Documentación Rápida a los vecinos de la Capital y el interior provincial

Los operativos del Móvil de Documentación Rápida del Registro Civil Catamarca, siguen facilitando a los ciudadanos la realización de trámites de identificación de manera ágil y cercana, tanto en la ciudad Capital como en distintas localidades del interior provincial.

Durante la última semana, se concretaron numerosos trámites en diferentes puntos, alcanzando un total de 174 gestiones de DNI:

Martes 14 en Plaza Dr. Carlos Malbrán: 40 trámites de DNI.

Jueves 16 en Plaza principal de Medanitos (Tinogasta): 35 trámites de DNI.

Jueves 16 en Plaza de Villa Cubas: 59 trámites de DNI.

Viernes 17 – plaza Construir Sueños del Barrio 26 viviendas Norte: 40 trámites de DNI.

Estos operativos forman parte del trabajo territorial que impulsa el Gobierno de Catamarca junto al Registro Civil para acercar el Estado a cada catamarqueño, sin importar su lugar de residencia.

Próximos operativos

Esta semana se realizará un único operativo del Móvil de Documentación Rápida el martes, en el Loteo Sussex, ubicado en la zona sur de la ciudad Capital, de 16 a 21 horas.

Asimismo, se informa que el domingo, con motivo de las Elecciones Legislativas 2025, se realizará únicamente la entrega de DNI en todas las seccionales del Registro Civil de la provincia, en el horario de 8 a 18 horas.

Trámites disponibles y aranceles vigentes

👉 En los Operativos de Documentación Rápida se pueden realizar los siguientes trámites, conforme a las tarifas vigentes del RENAPER:

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Estas acciones se enmarcan en la decisión de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados.

Los operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.