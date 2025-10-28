El Registro Civil Catamarca continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida

Acercando los trámites del Estado a los catamarqueños, el Registro Civil Catamarca sigue llegando a más barrios y localidades con sus Operativos de Documentación Rápida, facilitando el acceso a la documentación en diferentes sectores de la Ciudad Capital.

Cronograma de la semana:

Martes, de 9 a 13 horas, en la Escuela de Cadetes.

Viernes 31 de octubre, de 17 a 19 horas, en la Plaza del Nido (Terebintos y Camino a La Gruta).

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

El Registro Civil continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida en distintos puntos de la Ciudad Capital

Acercando los trámites del Estado a los catamarqueños, el Registro Civil Catamarca continúa con sus Operativos de Documentación Rápida, facilitando el acceso a la documentación en diferentes sectores de la Ciudad Capital.

Cronograma de la semana:

Martes 28 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Escuela de Cadetes.

Viernes 31 de octubre, de 17 a 19 horas, en la Plaza del Nido (Terebintos y Camino a La Gruta).

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Estas acciones se enmarcan en la decisión de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados.

Los operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.