El Registro Civil Catamarca continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida

El Registro Civil continúa con los Operativos del Móvil de Documentación Rápida en distintos puntos de la Ciudad Capital

Acercando los trámites del Estado a los catamarqueños, el Registro Civil Catamarca continúa con sus Operativos de Documentación Rápida, facilitando el acceso a la documentación en diferentes sectores de la Ciudad Capital.

Cronograma de la semana:

Martes 28 de octubre, de 9 a 13 horas, en la Escuela de Cadetes.

Viernes 31 de octubre, de 17 a 19 horas, en la Plaza del Nido (Terebintos y Camino a La Gruta).

Durante los operativos, los vecinos podrán realizar distintos trámites de documentación conforme a las tarifas vigentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER):

Nuevo DNI (todas las edades): $7.500

Actualización de DNI (de 5 a 8 y de 14 años): $7.500

DNI para extranjeros: $14.000

Pasaporte común: $70.000

Estas acciones se enmarcan en la decisión de garantizar el derecho a la identidad y facilitar la realización de trámites sin necesidad de grandes traslados.

Los operativos forman parte de una política pública sostenida que garantiza el derecho a la identidad de manera ágil, eficiente y en el propio territorio de los vecinos, eliminando barreras geográficas y fortaleciendo la presencia del Estado en toda la provincia.

  • Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó la reforma laboral impulsada por el Gobierno que busca ampliar la jornada, flexibilizar convenios, indemnizaciones en cuotas y paritarias por productividad. Además, se refirió a la interna libertaria que se destapó en medio de la campaña electoral.  El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de…

  • Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Esta mañana de martes se conoció sobre la detención, en el barrio Santa Marta, de un joven, involucrado en el asesinato de Jesús Vergara (foto de portada). Recordemos que ayer por la tarde, Jesús Vergara murió en el Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internado al ser trasladada en la madrugada con una herida punzocortante.…

  • En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    Este martes se conoció que el juez director Luis Guillamondegui resolvió dar curso al juicio abreviado presentado por los defensores de los dos acusados y el fiscal de Cámara, en una causa que originalmente iba a desarrollarse bajo el sistema de Juicio por Jurados. Por este procedimiento, Hernán Bautista Herrera, asistido por el defensor oficial…

  • Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo dos nuevas ablaciones de córneas en el Centro Público de Trasplante  del Hospital San Juan Bautista. Los donantes, un paciente femenino de 58 años y un masculino de 43. En lo que va del año,…

  • Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    El presidente Javier Milei destacó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le atribuyó el haber vaticinado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista que encabezó Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%) semanas después de la derrota por los…

  • Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Desde el Ministerio de Salud se trabaja en prevención del suicidio a través de diferentes acciones destinadas a la comunidad en general, brindando herramientas que se puedan poner en práctica en los distintos escenarios. En este marco, días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un taller…

