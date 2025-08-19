Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El reclamo del cliente de un restaurante, porque le dieron comida a un hombre en situación de calle

El comentario de un hombre luego de la visita a un restaurante desató la polémica, ya que la reseña que dejó desató la reacción del dueño del lugar, quien no podía creer los cuestionamientos. Un hombre tituló una reseña de Google a un restaurante de Palermo, como “Ideal para homeless”. El usuario identificado como Alex Bonifacio se quejó porque el establecimiento le dio un plato de comida a un hombre en situación de calle. “Aún así es uno de los mejores de Palermo Hollywood”, confesó.

El hombre, que habría ido a comer en el lugar, indicó que “el servicio está bien y el ambiente muy bueno”. Pero se mostró enojado y relató la situación que vivió en el establecimiento: “Tienen un linyera de vecino que usa el baño del lugar, pide lo que quiere y se lo dan, obviamente sin pagar y diseminando gérmenes por todo el local”. Acto seguido, destacó que la comida “a veces viene un poco salada” y lanzó: “Una lástima porque el lugar es hermoso”.

La reacción del dueño del restaurante: “Qué injusto sería no darle una mano”

Ante el duro cuestionamiento del comensal, el dueño del restaurante Cuadra salió a responder de inmediato. “El linyera se llama Marco, alias Tweety, y es vecino desde hace mucho. Incluso antes de que nosotros llegáramos al barrio. Hace un tiempo se quedó en la calle y hoy vive frente al restaurante”, explicó.

La respuesta no quedó ahí y siguió: “Qué injusto sería no darle una mano y más aún en días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sean el nivel de sal en la comida. Nosotros nos seguiremos preocupando por recibir a todos y vos por la sal en tu comida”.

Rápidamente Alex, volvió a cargar contra el establecimiento: “Si estás en situación de calle, andá a Cuadra que comés gratis, viven de darle de comer a los que están en situación de calle y no de los $45.300 que salió mi desayuno para dos personas”. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

El gesto del restaurante despertó la reacción de decenas de usuarios que no dudaron en llenar de estrellas la calificación del local en Google, alcanzando las 4,6 y más de 900 comentarios, en su mayoría positivos. “Por más gente como ustedes”, “Iré en cuanto vaya a CABA”, “Se ganaron un cliente por la verdadera empatía”, entre otras reseñas calificadas con 5 estrellas en servicio, comida y ambiente.

  • Municipios de Catamarca recibieron luminarias para sus jurisdicciones

    Municipios de Catamarca recibieron luminarias para sus jurisdicciones

    En Casa de Gobierno, el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso, encabezaron la entrega de luminarias a municipios destinados a fortalecer la urbanización de las jurisdicciones. Los intendentes presentes fueron Ariel Ojeda (El Alto), Érica Inga (Santa María), Omar Soria (Huillapima), Ernesto Andrada (Tinogasta) y Mario Sosa (Tapso), y también participó de la…

  • El reclamo del cliente de un restaurante, porque le dieron comida a un hombre en situación de calle

    El reclamo del cliente de un restaurante, porque le dieron comida a un hombre en situación de calle

    El comentario de un hombre luego de la visita a un restaurante desató la polémica, ya que la reseña que dejó desató la reacción del dueño del lugar, quien no podía creer los cuestionamientos. Un hombre tituló una reseña de Google a un restaurante de Palermo, como “Ideal para homeless”. El usuario identificado como Alex Bonifacio se quejó porque el…

  • Catamarca: la OSEP y FECLISA acordaron actualización en prestaciones

    Catamarca: la OSEP y FECLISA acordaron actualización en prestaciones

    El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, recibió este martes a representantes de la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca (FECLISA), con quienes dialogó sobre la actualización de valores de prestaciones brindadas por los centros de salud de la provincia. Al respecto, y respetando los acuerdos alcanzados con…

  • Catamarca: Salud aclara sobre los CUD y las Pensiones no Contributivas

    Catamarca: Salud aclara sobre los CUD y las Pensiones no Contributivas

    La Dirección de Discapacidad, ante la alta demanda de consultas, informa a la comunidad que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no es requisito para la solicitud de Pensiones no Contributivas por Incapacidad Laboral; el equipo de Salud hace hincapié en que desde el Ministerio de Salud no se decide a quién se otorga o…

  • Catamarca: denuncian matanza de perritos en Andalgalá

    Catamarca: denuncian matanza de perritos en Andalgalá

    Indignación y estupor embargan a los vecinos de Andalgalá por el hallazgo de perritos masacrados. Son alrededor de una docena de cachorros que fueron encontrados muertos en el interior de una finca situada en La Aguada. Los pequeños animales fueron ahorcados por desaprensivos en el inmueble, observándose una imagen de una crueldad inexplicable. Con la…

  • Los diputados “radicales libertarios” de Catamarca conformaron el bloque “Generación del Cambio”

    Los diputados “radicales libertarios” de Catamarca conformaron el bloque “Generación del Cambio”

    Luego de ser desplazados del bloque de diputados radicales en Catamarca, se conoció la conformación del nuevo bloque legislativo, cuyo nombre será “Generación del Cambio”, integrado por Silvana Carrizo como presidenta; Tiago Ignacio Puente como vicepresidente; Mamerto Acuña y Natalia Vanesa Herrera como secretaria. “La decisión que adoptamos se fundamenta en motivos políticos, institucionales, éticos y morales que tornan inviable nuestra continuidad dentro…