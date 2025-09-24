El Quini 6 sortea este miércoles 6.200 millones de pesos

El Quini 6 volvió a quedar vacante en su edición del pasado domingo y generó expectativa en todo el país.

Según confirmaron desde Lotería de Santa Fe, en ninguno de los sorteos principales hubo apostadores que lograran seis aciertos, lo que impulsó la conformación de un pozo total estimado en $6.200 millones para el miércoles 24 de septiembre.

Pozos estimados para el sorteo del miércoles

De cara al sorteo de mañana a las 21.15 en la sala oficial de Lotería de Santa Fe, los pozos individuales estimados serán:

Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000

La Segunda: $3.770.000.000

Revancha: $1.365.000.000

Siempre Sale: $235.000.000

Extra: $130.000.000

En total, el pozo acumulado asciende a $6.200 millones, lo que promete un sorteo récord.

Desde Lotería recordaron que el Quini 6 “lo cambia todo” e invitaron a los apostadores a acercarse a sus agencias oficiales para participar y probar suerte en una nueva oportunidad de llevarse una suma histórica.

El valor de la apuesta es de 2.500 pesos.