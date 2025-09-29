El puente de Las Mojarras en Santa María está en su etapa final de obra

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, la intendenta de Santa María, Erica Inga, y el dirigente Juan Pablo Sánchez, recorrió la obra del nuevo puente sobre el río Santa María, en la zona de Las Mojarras.

El proyecto ya supera el 70% de avance y se consolida como una infraestructura estratégica para la región, que promete mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El puente tendrá una extensión total de 350 metros y, actualmente, ya se concluyó la ejecución de la losa principal y avanzan los trabajos en la colocación de la carpeta de rodamiento, las defensas sobre el puente y los terraplenes de acceso con sus sistemas de contención.

Con fecha de finalización prevista para fines de este año, la obra marcará un antes y un después en la infraestructura vial de Santa María, ya que, junto al puente de San José, inaugurado hace poco más de un año, potenciarán las vías de acceso a las diferentes localidades.

“El puente no solo será una vía de conexión, sino también un motor de desarrollo para la economía local y regional”, destacaron las autoridades durante la recorrida.