El proyecto de ley de Milei crea un beneficio exclusivo para PyMEs: ante una sentencia judicial condenatoria, podrán pagar hasta en 12 cuotas mensuales

El proyecto de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo” impulsado por el Gobierno de Javier Milei establece un beneficio exclusivo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones u otras condenas monetarias derivadas de un juicio laboral.

El artículo 17 del proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece que solo las PyMEs que enfrenten una “sentencia judicial condenatoria” podrán acogerse al beneficio. El beneficio consiste en la posibilidad de pagar el total de la sentencia en “hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas“.

El proyecto aclara que esas cuotas no serán fijas, sino que serán ajustadas. El mecanismo de ajuste será el establecido en el artículo 276 de la misma ley: el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del tres por ciento (3%) anual. Esta medida no aplica para las grandes empresas, que deberán abonar las sentencias en un solo pago.