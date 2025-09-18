Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El presunto asesino serial de Jujuy quedó oficialmente imputado por cuatro crímenes

Como se había anunciado en el inicio de la jornada, se amplió la imputación contra Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. La audiencia se cumplió en el Servicio Penitenciario N°1 del barrio Gorriti, donde el acusado se encuentra detenido. 

Previo al encuentro con el implicado, el fiscal regional Guillermo Beller dio declaraciones a la prensa y señaló como principal novedad que se hallaron nuevos rastros de las víctimas en las cámaras de seguridad. 

Posterior a ello, brindó una conferencia a través de las redes sociales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Beller ratificó que la imputación contra Jurado es ahora por cuatro crímenes: los de Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa y se sumaron los de Juan José Ponce y Miguel Ángel Quispe. 

Además, expuso que volvió a declararse inocente y negar todos los hechos de los cuales se lo acusa.

Ampliación de imputación al presunto asesino serial

En el día de la fecha se ha cumplido con la audiencia imputativa porque había una ampliación en contra del imputado Matías Jurado, hemos anunciado días atrás que se había cotejado el tercer y cuarto ADN respecto de las personas desaparecidas de las cuales también teníamos evidencias de esta vinculación con el imputado. La primera víctima cotejada había sido el señor Anachuri y posteriormente Sosa y en ese sentido se había imputado a Matías Jurado los dos hechos de homicidio agravado y luego del señor Quispe y Ponce positivo en cuanto al cotejo, se ha ampliado la imputación, realizada de manera presencial en audiencia en el Penal de Gorriti”.

Habló Matías Jurado y volvió a decir que es inocente

En la modalidad virtual, previamente el imputado había declarado y había dicho que era inocente, negaba los hechos. Fuimos hoy a hacer la confrontación presencial en el Servicio Penitenciario de Jujuy y luego de hacerle conocer la imputación del tercer y cuarto hecho se le exhibieron a Matías Jurado cuáles fueron las evidencias que hay en su contra y él posteriormente decide prestar declaración, porque podía abstenerse de hacerlo, y en el mismo sentido se declaró inocente diciendo que no había sido responsable de todos los hechos que le atribuimos, existió esta confrontación frente al juez y sus abogados defensores. Él insiste en que no salió de esa casa, de que a esa casa no entró ninguno independientemente que tenemos los ADN de estas personas”.

La investigación ingresa en una etapa decisiva

Se ha realizado un paso más en esta investigación que va con celeridad y con 45 días de haber iniciado, estamos con los últimos pasos de la investigación penal preparatoria, esperando algunos resultados de cámaras y últimos procesamientos del laboratorio genético del MPA y el resultado psiquiátrico de la profesional de la vecina provincia de Salta que va a concluir el día de mañana, siguiendo a paso firme para poder ir formulando la acusación y en un eventual debate lograr la condena y respuesta y justicia tanto a las víctimas como a sus familiares”.

  • Murió Guillermo Melo: locutor pionero de la música del recuerdo en la radio de Catamarca

    Murió Guillermo Melo: locutor pionero de la música del recuerdo en la radio de Catamarca

    De extensa trayectoria en la radiofonía de Catamarca, hoy dejó de existir el reconocido locutor Guillermo Melo, creador del popular programa “Recordando Éxitos”, que inició en el año 1979 en LV7, Radio Felipe Varela de Catamarca, y se proyectó a través de los años, primero en LRA 27, Radio Nacional, y posteriormente, desde el año…

  • Catamarca: exitoso 2° Encuentro del Programa Impulsa

    Catamarca: exitoso 2° Encuentro del Programa Impulsa

    Con una gran convocatoria en el Cine Teatro Catamarca, se llevó a cabo el lunes la segunda edición del Programa Impulsa, que reunió a cientos de emprendedores, comerciantes, estudiantes y público en general en torno a una charla magistral sobre Marketing Digital, a cargo del reconocido especialista cordobés Joaco Cámara. La iniciativa, impulsada por el…

  • Murió Walter Saavedra, uno de los relatores de fútbol más emblemáticos

    Murió Walter Saavedra, uno de los relatores de fútbol más emblemáticos

    Este jueves 18 de septiembre murió Walter Saavedra, el emblemático periodista y relator de fútbol al que habían apodado como “El Poeta del gol”. Saavedra tenía 68 años. Había Nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó por un estilo único para relatar fútbol: una combinación de poesía, historia, humor…

  • Catamarca: el Desafío Fray de MTB corre su 9na edición el 28 de septiembre

    Catamarca: el Desafío Fray de MTB corre su 9na edición el 28 de septiembre

    El próximo domingo 28 de este mes, el ciclismo de montaña tiene su gran cita en Catamarca donde se llevará a cabo La 9na edición del Desafío Fray Rally Bike, uno de los eventos más convocantes y esperados del norte argentino. El Departamento Fray Mamerto Esquiú, reconocido como la capital del deporte, será escenario de una competencia…

  • El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

    El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

    El número de palestinos muertos por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 superó los 65.000, informaron el miércoles las autoridades sanitarias de Gaza. La actualización fue dada a conocer después de que Israel lanzara su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza el martes y obligara…

  • Asesinaron a una catamarqueña en Salta

    Asesinaron a una catamarqueña en Salta

    Profunda conmoción existe en Santa María al conocerse el femicidio de Gladis Fany Guitián, oriunda de ese Departamento, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió en la localidad de El Divisadero, Cafayate, cuando la mujer de 36 años fue ultimada con un arma de fuego por su expareja, Omar Chachagua, quien luego intentó quitarse…