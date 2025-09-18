El presunto asesino serial de Jujuy quedó oficialmente imputado por cuatro crímenes

Como se había anunciado en el inicio de la jornada, se amplió la imputación contra Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy. La audiencia se cumplió en el Servicio Penitenciario N°1 del barrio Gorriti, donde el acusado se encuentra detenido.

Previo al encuentro con el implicado, el fiscal regional Guillermo Beller dio declaraciones a la prensa y señaló como principal novedad que se hallaron nuevos rastros de las víctimas en las cámaras de seguridad.

Posterior a ello, brindó una conferencia a través de las redes sociales del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Beller ratificó que la imputación contra Jurado es ahora por cuatro crímenes: los de Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa y se sumaron los de Juan José Ponce y Miguel Ángel Quispe.

Además, expuso que volvió a declararse inocente y negar todos los hechos de los cuales se lo acusa.

Ampliación de imputación al presunto asesino serial

“En el día de la fecha se ha cumplido con la audiencia imputativa porque había una ampliación en contra del imputado Matías Jurado, hemos anunciado días atrás que se había cotejado el tercer y cuarto ADN respecto de las personas desaparecidas de las cuales también teníamos evidencias de esta vinculación con el imputado. La primera víctima cotejada había sido el señor Anachuri y posteriormente Sosa y en ese sentido se había imputado a Matías Jurado los dos hechos de homicidio agravado y luego del señor Quispe y Ponce positivo en cuanto al cotejo, se ha ampliado la imputación, realizada de manera presencial en audiencia en el Penal de Gorriti”.

Habló Matías Jurado y volvió a decir que es inocente

“En la modalidad virtual, previamente el imputado había declarado y había dicho que era inocente, negaba los hechos. Fuimos hoy a hacer la confrontación presencial en el Servicio Penitenciario de Jujuy y luego de hacerle conocer la imputación del tercer y cuarto hecho se le exhibieron a Matías Jurado cuáles fueron las evidencias que hay en su contra y él posteriormente decide prestar declaración, porque podía abstenerse de hacerlo, y en el mismo sentido se declaró inocente diciendo que no había sido responsable de todos los hechos que le atribuimos, existió esta confrontación frente al juez y sus abogados defensores. Él insiste en que no salió de esa casa, de que a esa casa no entró ninguno independientemente que tenemos los ADN de estas personas”.

La investigación ingresa en una etapa decisiva

“Se ha realizado un paso más en esta investigación que va con celeridad y con 45 días de haber iniciado, estamos con los últimos pasos de la investigación penal preparatoria, esperando algunos resultados de cámaras y últimos procesamientos del laboratorio genético del MPA y el resultado psiquiátrico de la profesional de la vecina provincia de Salta que va a concluir el día de mañana, siguiendo a paso firme para poder ir formulando la acusación y en un eventual debate lograr la condena y respuesta y justicia tanto a las víctimas como a sus familiares”.