El presunto asesino serial de Jujuy habría matado a unas 40 personas más

Matías Jurado, el asesino serial de Alto Comedero, Jujuy suma un historial delictivo marcado por robos agravados, amenazas y múltiples agresiones que lo han llevado a protagonizar violentos episodios dentro y fuera de prisión. Su pasado criminal y su conducta agresiva vuelven a estar bajo la lupa tras su reciente detención.

Paralelamente, vecinos han comenzado a acercarse al Ministerio Público para aportar datos sobre otras personas desaparecidas, lo que abrió una nueva línea de investigación. En total, se evalúa si hasta 40 casos sin resolver podrían estar vinculados con esta causa.

El pasado viernes por la mañana, Matías Jurado, de 37 años, volvió a ser trasladado al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para continuar con pericias psicológicas en una causa que conmociona a todo el país. Esta vez, la escena fue distinta: Jurado llegó con el rostro cubierto, casco, chaleco antibalas y bajo estricta custodia del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales.

El traslado se realizó cerca de las 10 de la mañana y generó un fuerte movimiento en el centro de San Salvador de Jujuy. Actualmente, Jurado permanece aislado en un sector especial del penal de Gorriti, sin contacto con otros detenidos.

Las autoridades avanzan con el perfil psicológico del acusado mientras se espera la llegada del CIF de Salta para realizar nuevas pericias en su vivienda ubicada en el barrio Alto Comedero. En esa propiedad ya fueron encontrados restos óseos y fragmentos de piel, y próximamente se inspeccionarán cloacas, desagües y zonas cercanas de recolección de residuos, según informó Multivisión Federal.

Jurado está bajo investigación por su posible relación con la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle y extrema vulnerabilidad. Además, se confirmó que tiene un familiar detenido con antecedentes notorios en el mundo delictivo, conocido como “Tronquete”.

Durante su última condena en el penal de Gorriti, Jurado enfrentó una brutal pelea en el pabellón 3 contra uno de los internos más conflictivos. En el enfrentamiento, recibió una profunda herida en el estómago provocada por un arma blanca, conocida como “faca”, que casi le cuesta la vida. La gravedad del ataque obligó a una prolongada recuperación y constantes atenciones en la enfermería del penal.

La cicatriz producto de esta herida quedó visible en las imágenes difundidas luego de su captura, reafirmando su perfil violento y reincidente. Este incidente, ocurrido en 2018, evidencia la peligrosidad sostenida de Jurado, que ya contaba con múltiples denuncias previas por agresiones.

Actualmente, Matías Jurado permanece aislado en el penal de Gorriti mientras avanza la investigación que lo vincula con al menos tres homicidios en la provincia de Jujuy. Su historial carcelario y la brutalidad de sus actos lo colocan en el centro de una causa que conmociona a toda la comunidad.

