“El Presidente no debió haber confiado en Spagnuolo”, aseguró Guillermo Francos

El jefe de Gabinete Guillermo Francos consideró este jueves que el presidente Javier Milei “no debió haber confiado” en Diego Spagnuolo, desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la filtración de audios en el que denuncia el pago de coimas. Además, reconoció que existieron visitas a la Quinta de Olivos y respaldó a “Lule” Menem, uno de los involucrados en la causa.

Consultado durante una entrevista con Radio Mitre si pondría “las manos en el fuego por Lule Menem”, Francos respondió: “Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza”.

Sobre el Presidente, resaltó que es una “persona absolutamente honesta y transparente” y agregó: “No es de los que se abrazan a la caja fuerte”. Sin embargo, al ser consultado por su entorno consideró que “claramente Spagnuolo no lo era”. “No sé si era cercano pero lo conoce al Presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el Presidente con algunas personas en Olivos. Si el Presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado”, dijo.

“Es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques.” Ahora nos hacen denuncias por todo. Después veremos cuál es el resultado y si la gente les cree”, aclaró al apuntar contra el kirchnerismo.

En ese sentido recordó: “Cuando uno ve que en 24 horas aparecen los audios en un canal de streaming absolutamente pagado para ser opositor al Gobierno horas antes de que se trate el proyecto de discapacidad, y hay un diputado (Leandro Santoro) que hace un discurso encendido y preparado y Dalbón hace la denuncia penal. Habla de que es una operación armada por el kirchnerismo”, expresó.

  Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026

    Adorni desmintió que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial 2026

    En medio de las versiones que circularon en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a aclarar la situación sobre los derechos televisivos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En conferencia de prensa, el funcionario desmintió los rumores y aseguró que la TV Pública sí transmitirá el torneo. “Han operado mediáticamente…

  Catamarca: boqueteros en Valle Viejo robaron herramientas de un galpón

    Catamarca: boqueteros en Valle Viejo robaron herramientas de un galpón

    Un vecino de San Isidro fue víctima de delincuentes que ingresaron a su propiedad tras abrir un boquete en la pared de un depósito ubicado en el patio trasero. El hecho ocurrió entre las 20.45 y las 22.00, cuando el dueño de casa salió y al regresar descubrió el faltante de varias herramientas. Todavía se…

  Alerta para siete provincias por la tradicional Tormenta de Santa Rosa: conocé el origen de la leyenda

    Alerta para siete provincias por la tradicional Tormenta de Santa Rosa: conocé el origen de la leyenda

    Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto de cada año. La tradición popular asocia esta fecha con la famosa “Tormenta de Santa Rosa”, un fenómeno climático que, según la creencia, ocurre unos días antes o después de este día. Este año se produciría en la fecha exacta y por ello, el Servicio Meteorológico…

  Diputados opositores de Catamarca exigen respuestas a la crisis en Salud y Educación

    Diputados opositores de Catamarca exigen respuestas a la crisis en Salud y Educación

    En una nueva sesión de la Cámara de Diputados, los legisladores de la oposición Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña presentaron una serie de proyectos para abordar las falencias estructurales en los sistemas de salud y educación de Catamarca. Las iniciativas buscan ofrecer soluciones a la crisis actual, a la vez que exigen respuestas urgentes al…

  Catamarca: un expolicía se postula a concejal en Fray Mamerto Esquiú

    Catamarca: un expolicía se postula a concejal en Fray Mamerto Esquiú

    Oscar “Kiko” Barrios anunció su candidatura a concejal por el circuito Norte de Fray Mamerto Esquiú por La Libertad Avanza. El excomisario destacó que buscará transparencia en el Concejo Deliberante y priorizará soluciones en transporte, salud y seguridad para localidades como Collagasta, La Carrera, Pomancillo y Las Pirquitas, donde los servicios esenciales presentan problemas históricos.…

  El Gobierno asegura que Milei continuará con sus recorridas de campaña a pesar del ataque

    El Gobierno asegura que Milei continuará con sus recorridas de campaña a pesar del ataque

    Luego del ataque sufrido por Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora, desde el Gobierno confirmaron que no se modificarán los planes de campaña. El presidente continuará liderando los actos vinculados tanto a las elecciones provinciales como nacionales.  No obstante, no descartan la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques. Como figura central de la…