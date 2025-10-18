Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

El presidente Javier Milei continuará hoy con la campaña electoral nacional de La Libertad Avanza, con una visita a Santiago del Estero y luego a Tucumán. El libertario, que se puso al frente de la campaña electoral nacional, llegará al aeropuerto de la ciudad Capital de Santiago del Estero por la mañana y a partir de las 10.30 encabezará un acto en sede partidaria, ubicada en calle 24 de Septiembre entre Urquiza y 9 de Julio. Finalizado el mitin, realizará una caminata por calle 24 de Septiembre hasta la plaza Libertad.

Milei hará la recorrida junto con los postulantes de La Libertad Avanza: a senador nacional, Tomás Figueroa, a diputada nacional Laura Godoy y a gobernador, Ítalo Cioccolani. Según indicaron fuentes libertarias, el mandatario llegará acompañado por su hermana Karina Milei, presidenta de LLA a nivel nacional y secretaria general de la Presidencia.

El economista continuará su actividad proselitista en Tucumán, donde desembarcará a las 18.30 donde realizará un recorrido por San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con el candidato a diputado nacional, Federico Pelli.

  • Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: el básico roza los $2 millones  

    Bancarios acordaron nuevo aumento salarial: el básico roza los $2 millones  

    La Asociación Bancaria (AB), el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector, anunció un nuevo acuerdo de actualización salarial correspondiente al mes de septiembre, que eleva el salario inicial a $1.915.982,88, sin contar los adicionales. Según el comunicado difundido por el gremio que conduce Sergio Palazzo, la actualización para el noveno mes del año…

  • Regularización dominial en Catamarca: más de 3.700 escrituras fueron emitidas durante el año

    Regularización dominial en Catamarca: más de 3.700 escrituras fueron emitidas durante el año

    A través del plan de regularización dominial, el Gobierno de Catamarca posibilitó la escrituración de miles de terrenos y propiedades en el territorio provincial en lo que va del año. Según los datos oficiales, hasta la fecha se emitieron un total de 3.728 escrituras, entre las gestionadas directamente por el Estado y privadas. De acuerdo…

  • Denunciaron a dos periodistas por “inducir al engaño” a los votantes de La Libertad Avanza

    Denunciaron a dos periodistas por “inducir al engaño” a los votantes de La Libertad Avanza

    A pocos días de las elecciones legislativas, una polémica mediática escaló hasta los tribunales. Los periodistas Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat fueron denunciados por “haber inducido al engaño a los votantes” a través de mensajes difundidos en televisión y redes sociales. La presentación judicial, a la que accedió TN, se basa en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que establece penas…

  • ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: también habrá aumento y bono

    ANSES confirmó las fechas de pago del aguinaldo para jubilados: también habrá aumento y bono

    Además del aguinaldo, ANSES confirmó que en diciembre se aplicará un nuevo aumento mensual por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará automáticamente, sin necesidad de realizar trámites adicionales, en la misma fecha en que los beneficiarios cobren su haber mensual. A diferencia de los…

  • Catamarca: la Escuela N°406 de Palo Blanco celebró sus 100 años con un emotivo acto

    Catamarca: la Escuela N°406 de Palo Blanco celebró sus 100 años con un emotivo acto

    Fuente: Multimedios El Abaucán Digital En una jornada cargada de sentimientos, recuerdos y orgullo comunitario, la Escuela Primaria N°406 de Palo Blanco celebró su acto central por el Centenario de su fundación, marcando un acontecimiento histórico para toda la comunidad del distrito Fiambalá. El Intendente Raúl Úsqueda junto a su equipo de trabajo acompañó a…

  • El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

    El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

    El presidente Javier Milei continuará hoy con la campaña electoral nacional de La Libertad Avanza, con una visita a Santiago del Estero y luego a Tucumán. El libertario, que se puso al frente de la campaña electoral nacional, llegará al aeropuerto de la ciudad Capital de Santiago del Estero por la mañana y a partir…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3