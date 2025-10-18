El Presidente llega hoy sábado a Santiago del Estero y Tucumán en apoyo a candidatos

El presidente Javier Milei continuará hoy con la campaña electoral nacional de La Libertad Avanza, con una visita a Santiago del Estero y luego a Tucumán. El libertario, que se puso al frente de la campaña electoral nacional, llegará al aeropuerto de la ciudad Capital de Santiago del Estero por la mañana y a partir de las 10.30 encabezará un acto en sede partidaria, ubicada en calle 24 de Septiembre entre Urquiza y 9 de Julio. Finalizado el mitin, realizará una caminata por calle 24 de Septiembre hasta la plaza Libertad.

Milei hará la recorrida junto con los postulantes de La Libertad Avanza: a senador nacional, Tomás Figueroa, a diputada nacional Laura Godoy y a gobernador, Ítalo Cioccolani. Según indicaron fuentes libertarias, el mandatario llegará acompañado por su hermana Karina Milei, presidenta de LLA a nivel nacional y secretaria general de la Presidencia.

El economista continuará su actividad proselitista en Tucumán, donde desembarcará a las 18.30 donde realizará un recorrido por San Miguel de Tucumán, donde se mostrará con el candidato a diputado nacional, Federico Pelli.