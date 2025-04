El presidente de San Lorenzo habló del escándalo: “Nunca recibí una coima, me quieren hacer una cama”

Marcelo Moretti habló este martes tras la escandalosa acusación en una cámara oculta donde se le atribuye recibir una coima para fichar a un juvenil en San Lorenzo, donde afirmó que se trató de una “donación” y alegó que es víctima de “gente que quiere hacer la cama”.

“Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vínculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio ayer apenas lo recibí, y se fue esta gente, lo ingresé a tesorería“, dijo en TyC Sports.

Moretti reveló quién es la mujer que participa en el video: “Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la traen para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club”.

“Lammens y Tinelli están detrás de todo esto”, apuntó el mandatario de la institución. Ante la consulta sobre las motivaciones que llevaron a la aparición de este polémico video, Moretti no dudó a la hora de hablar de posibles motivaciones: “Para sacarme de San Lorenzo, si estuvo un año esta persona sin cobrar la plata y de repente, en el mejor momento político del club y de la gestión de Moretti, que está creciendo y está cada día mejor, aparece el video, es porque es político“.

“¿Cómo voy a renunciar? Jamás voy a renunciar, con todo lo que trabajé, con todo lo que hice en el club y todo el dinero que tenemos yo y el vicepresidente (Navarro) hemos metido, gente que nos acompañó. Es imposible, aparte San Lorenzo está bien. Cualquier persona que agarre el club… no va a estar operativo nunca ese club”, afirmó sin dudar a la hora de confirmar que no planea dar un paso al costado.