Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El premio Nobel de Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 fue otorgado este lunes a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica”.

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a “aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”.

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

  • Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

    Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

    El director de OSEP formó parte de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA), que sesionó en Mendoza. Durante el encuentro se charló sobre los avances en innovación digital, financiamiento y cooperación entre obras sociales provinciales. El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó…

  • Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

    Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

    La violencia escolar se multiplica en Catamarca. En las últimas horas, dos menores de 12 años debieron ser trasladadas al hospital de Niños Perón, luego de sufrir agresiones en escuelas de la provincia. En la Capital, una alumna fue atacada por cinco compañeras, quienes le cortaron el cabello, le robaron la mochila y la acosaron…

  • En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

    En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

    Javier Milei realizará hoy la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, a las 18, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Según Noticias Argentinas, el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la…

  • Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los…

  • Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

    Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

    El mundo del fútbol argentino volvió a expresar su preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, quien fue reemplazado nuevamente por Claudio Úbeda en el partido ante Newell’s Old Boys, disputado el sábado en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura. El experimentado DT, de 69 años, atraviesa un momento delicado como consecuencia…

  • El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

    El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

    En la madrugada de hoy, a las 04:30, en la Ruta Nacional N° 64, a la altura del Club Hípico Don Facundo, de la localidad de Los Altos, Departamento Santa Rosa, se registró un siniestro vial fatal. Jorge Luis Ortiz (26), circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa Classic, dominio IFA-178, de color gris, y por…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3