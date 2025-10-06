El “Petiso” David se entregó ante la Justicia Federal luego de que ofrecieran una recompensa por él

Después de permanecer prófugo en los últimos días, “El Petiso David” Lobo se presentó este lunes en los Tribunales Federales. Según señalaron desde su entorno, tenía previsto hacerlo mañana, aunque decidió adelantar la entrega luego de que el Gobierno anunciara una recompensa de $20 millones para quien aportara información sobre su paradero.

Lobo está bajo investigación por tenencia de estupefacientes, ya que en un allanamiento realizado en una de sus viviendas la Policía aseguró haber encontrado droga. Ese procedimiento se enmarca dentro de la causa abierta por el tiroteo ocurrido el 21 de septiembre en Tafí Viejo, en la que también permanecen detenidos Facundo Ale y “Chucky” Casanova.

Desde la defensa de Lobo sostienen que los cinco kilos de marihuana secuestrados en su domicilio habrían sido “plantados” por efectivos policiales. Alegan que esos paquetes formarían parte de un lote mayor, de aproximadamente 20 kilos decomisados días antes en Trancas, durante otro operativo.

Más temprano, el Ministerio de Seguridad provincial informó que se ofrecía $20 millones de recompensa por datos útiles para dar con el “Petiso David”, y aseguró que “la identidad de quienes colaboren será mantenida en la más absoluta reserva”. Minutos después de ese comunicado, Lobo llegó acompañado de sus abogados y se entregó en los juzgados federales del barrio Sur.