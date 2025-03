El papa sigue “estable”, y se organiza para llevar las riendas del Vaticano desde el hospital

Jorge Bergoglio no ha dejado de trabajar: en esta semana ha firmado decretos, nombramientos, renuncias, la Catequesis del miércoles, la carta que sustituía el ángelus del domingo, la celebración del Miércoles de Ceniza… y el Vaticano ha seguido funcionando y organizándose desde la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

Este lunes se informó que Francisco pasó una buena noche, que se encuentra “estable” y su pronóstico sigue siendo “reservado”. “El Papa ha descansado bien toda la noche”, informaron desde la Oficina de Prensa del Vaticano, mientras que a última hora del domingo había anunciado que Francisco se encuentra “estable” y que el cuadro clínico es complejo, por lo que “el pronóstico sigue siendo reservado”.

Francisco se reunió tanto el lunes como este fin de semana con su número dos y su número tres, el cardenal Pietro Parolin -secretario de Estado del Vaticano- y Edgar Peña Parra –sustituto de la Secretaría de Estado-. En la primera visita, el papa y sus colaboradores gestionaron alguna de las beatificaciones y santificaciones pendientes, y entre otras cosas estaba también incluida la asignación de mayores poderes a la nueva ‘alcaldesa’ del Vaticano. Sin embargo, sobre el encuentro del domingo por la mañana de Parolin y Peña Parra con Francisco, el Vaticano no ha dado más información y no ha trascendido si se ha tratado de un encuentro de trabajo o de una visita.

Lo que queda claro es que el papa no ha desconectado: ha querido retomar el trabajo en cuanto ha podido -aunque sea de forma leve-, ha leído periódicos, se ha dedicado a la oración y ha instaurado unas dinámicas que demuestran que sigue haciendo funcionar la maquinaria de la iglesia mientras le quedan fuerzas y lucidez, le explica a Infobae el experto vaticanista y profesor del único curso en Italia de Geopolítica Vaticana, Piero Schiavazzi.

En su opinión, Francisco, que al principio de su papado se denominó el papa de una iglesia concebida como un “hospital de campaña, que apoya a los que no llegan y que no quiere dejar a nadie atrás“, ha fechado una de sus últimas cartas desde el hospital Policlínico Gemelli de Roma (y no desde el Vaticano) para mandar un mensaje claro al mundo: el de que ‘estoy en el hospital, pero estoy trabajando’.