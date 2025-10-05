El papa León XIV pidió por el fin de la guerra en Gaza 

El papa León XIV expresó su profundo dolor por la situación en Gaza y emitió un fuerte llamado a la paz, al término de la santa misa celebrada por el Jubileo de los Migrantes y del Mundo Misionero en la Plaza de San Pedro. El Sumo Pontífice se dirigió a los fieles antes de rezar la oración del Ángelus este domingo, instando a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos en las negociaciones.

“Sigo profundamente dolido por el inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza“, manifestó el Papa, quien luego exhortó a las partes responsables “a comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes“. A pesar del dramatismo, el Papa reconoció que “se están dando algunos pasos significativos en las negociaciones de paz”, y expresó su esperanza de que “pronto puedan dar los frutos deseados“.

El Obispo de Roma también invitó a los presentes a mantenerse unidos en la oración “para que los esfuerzos en curso logren poner fin a la guerra y nos conduzcan hacia una paz justa y duradera“.

Además de la crisis en Oriente Medio, el Papa expresó su cercanía al pueblo filipino por el fuerte terremoto que sacudió la región central del país el pasado 30 de septiembre, y dedicó palabras a los migrantes y misioneros, reiterando con fuerza: “En primer lugar, siempre, la dignidad humana” y asegurando que “nadie debe ser obligado a partir ni ser explotado o maltratado por su condición de necesitado o de extranjero“.

Finalmente, el Pontífice se refirió al resurgimiento del antisemitismo en el mundo, particularmente aludiendo al atentado contra una sinagoga en Mánchester. “No podemos permanecer indiferentes ante el odio“, advirtió, y pidió que los creyentes sean “constructores de fraternidad y de esperanza“. El líder de la Iglesia concluyó agradeciendo a “los tantísimos niños que, en todo el mundo, se han comprometido a rezar por esta intención” de paz.