El Oeste de Estados Unidos, azotado por incendios forestales

Los estados del oeste de Estados Unidos luchaban contra incendios forestales devastadores que ya se cobraron al menos la vida de una persona, mientras que algunos declararon la emergencia y las comunidades enfrentaban evacuaciones urgentes.

Los informes diarios de situación del Centro Nacional Interagencial de Incendios de Estados Unidos mostraron en las últimas horas múltiples incendios de gran magnitud con contención nula o baja y rápida propagación en terreno seco y ventoso.

Un bombero contratado de 60 años del estado de Oregón murió el domingo mientras trabajaba contra el incendio en la zona montañosa de Montana.

El incendio cubría unos 9,1 kilómetros cuadrados la mañana del lunes, según el centro de bomberos.

El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, elevó su respuesta al incendio forestal al norte de Pinedale con una declaración formal de emergencia para movilizar el apoyo estatal.

Las tablas federales de incidentes indicaron que el incendio abarcaba unos 40 kilómetros cuadrados y estaba contenido en cero % por la mañana, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Las autoridades describieron el comportamiento extremo como brasas que se extendían por la cima, extendiéndose y de largo alcance, y mantuvieron las evacuaciones y el cierre del área del Servicio Forestal de Estados Unidos hasta el 22 de octubre.

Los informes federales del lunes indicaron que el incendio seguía activo, amenazando viviendas e infraestructura.

En el centro de Oregón, los administradores de incidentes informaron que alrededor de 89 kilómetros cuadrados se quemaron el lunes por la mañana con un 5 % de contención.

Las autoridades confirmaron la destrucción de cuatro casas y precisaron que los niveles de evacuación que afectan a miles de hogares se ajustaron a medida que las condiciones mejoraron.

A última hora del lunes, el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California informó que más de 26 kilómetros cuadrados se quemaron, un 11 % de contención y más de 1200 personas asignadas.

El condado de Napa advirtió sobre escombros tóxicos e inflamables y mantuvo las órdenes de evacuación vigentes.

El incendio forestal de Idaho siguió siendo un incidente activo en el campo, con resúmenes federales que enumeran alrededor de 43,5 kilómetros cuadrados con un 5  % de contención, mientras que los cierres seguían vigentes a lo largo del corredor del río Selway.

Otros incendios grandes llamaron la atención, pero estaban mejor contenidos.

El incendio de Nevada se mantuvo estable después de la lluvia del fin de semana, el incendio de Utah alcanzó un alto nivel de contención y el incendio de Colorado estaba volviendo al control local. Sin embargo, las autoridades advirtieron que el clima cálido y ventoso podría borrar rápidamente el progreso reciente.

Las autoridades instaron a los residentes a seguir las alertas oficiales, evitar el uso de drones que puedan aterrizar las aeronaves de extinción de incendios y respetar los bloqueos y las órdenes de cierre diseñadas para mantener al público alejado de las zonas de incendios activos.

Los responsables del incendio indicaron que las condiciones meteorológicas de los próximos dos o tres días determinarán si las cuadrillas pueden convertir las paradas temporales en una contención duradera de los incendios más activos. 

