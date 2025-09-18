Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

El número de palestinos muertos por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 superó los 65.000, informaron el miércoles las autoridades sanitarias de Gaza.

La actualización fue dada a conocer después de que Israel lanzara su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza el martes y obligara a miles de palestinos más a huir del mayor centro urbano del enclave. 

En las últimas 24 horas, 98 cadáveres y 385 heridos fueron trasladados a hospitales de Gaza, dijeron, y añadieron que siete trabajadores humanitarios murieron y otros 87 resultaron heridos en el mismo período.

El número total de palestinos fallecidos desde el comienzo del conflicto en 2023 ascendió a 65.062 y el de heridos a 165.697, indicaron.

Cuatro personas murieron en las últimas 24 horas debido al hambre y la desnutrición, lo que elevó a 432 la cifra de muertes relacionadas con la escasez de alimentos, entre ellos 146 niños, agregaron.

Ante la nueva cifra de muertos, Baris Adibelli, académico de la Universidad Kutahya Dumlupinar de Turquía, señaló que a los civiles palestinos “sólo se les dan dos opciones: huir o enfrentarse a la muerte”, según publicó la agencia Xinhua.

“Las acciones de Israel en Líbano, Palestina, su guerra de 12 días con Irán y su creciente influencia en Siria ya han dejado a la región en una situación muy inestable, y esta nueva ofensiva agravará las tensiones”, opinó por su parte Baris Doster, académico de la Universidad de Mármara, con sede en Estambul, y advirtió que el ataque de Israel a la Ciudad de Gaza amenaza con desestabilizar aún más la región.

  • Murió Guillermo Melo: locutor pionero de la música del recuerdo en la radio de Catamarca

    Murió Guillermo Melo: locutor pionero de la música del recuerdo en la radio de Catamarca

    De extensa trayectoria en la radiofonía de Catamarca, hoy dejó de existir el reconocido locutor Guillermo Melo, creador del popular programa “Recordando Éxitos”, que inició en el año 1979 en LV7, Radio Felipe Varela de Catamarca, y se proyectó a través de los años, primero en LRA 27, Radio Nacional, y posteriormente, desde el año…

  • Catamarca: exitoso 2° Encuentro del Programa Impulsa

    Catamarca: exitoso 2° Encuentro del Programa Impulsa

    Con una gran convocatoria en el Cine Teatro Catamarca, se llevó a cabo el lunes la segunda edición del Programa Impulsa, que reunió a cientos de emprendedores, comerciantes, estudiantes y público en general en torno a una charla magistral sobre Marketing Digital, a cargo del reconocido especialista cordobés Joaco Cámara. La iniciativa, impulsada por el…

  • Murió Walter Saavedra, uno de los relatores de fútbol más emblemáticos

    Murió Walter Saavedra, uno de los relatores de fútbol más emblemáticos

    Este jueves 18 de septiembre murió Walter Saavedra, el emblemático periodista y relator de fútbol al que habían apodado como “El Poeta del gol”. Saavedra tenía 68 años. Había Nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó por un estilo único para relatar fútbol: una combinación de poesía, historia, humor…

  • Catamarca: el Desafío Fray de MTB corre su 9na edición el 28 de septiembre

    Catamarca: el Desafío Fray de MTB corre su 9na edición el 28 de septiembre

    El próximo domingo 28 de este mes, el ciclismo de montaña tiene su gran cita en Catamarca donde se llevará a cabo La 9na edición del Desafío Fray Rally Bike, uno de los eventos más convocantes y esperados del norte argentino. El Departamento Fray Mamerto Esquiú, reconocido como la capital del deporte, será escenario de una competencia…

  • El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

    El número de palestinos muertos en la guerra de Gaza supera los 65.000

    El número de palestinos muertos por el ejército israelí en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 superó los 65.000, informaron el miércoles las autoridades sanitarias de Gaza. La actualización fue dada a conocer después de que Israel lanzara su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza el martes y obligara…

  • Asesinaron a una catamarqueña en Salta

    Asesinaron a una catamarqueña en Salta

    Profunda conmoción existe en Santa María al conocerse el femicidio de Gladis Fany Guitián, oriunda de ese Departamento, en la provincia de Salta. El hecho ocurrió en la localidad de El Divisadero, Cafayate, cuando la mujer de 36 años fue ultimada con un arma de fuego por su expareja, Omar Chachagua, quien luego intentó quitarse…