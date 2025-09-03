El motoquero que rescató a Espert era un barrabrava con una causa por intento de homicidio

El hombre que la semana pasada rescató en su moto al candidato a diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, de los incidentes en la caravana de Lomas de Zamora, no era un transeúnte ocasional como había afirmado el legislador, sino un conocido barrabrava del club Comunicaciones con una causa abierta por intento de homicidio.

Según supo Noticias Argentinas, la revelación fue hecha por el periodista especializado en violencia en el fútbol, Gustavo Grabia, quien identificó al conductor de la motocicleta como Damián Rosati. Espert había declarado a la prensa que quien lo ayudó a escapar era una persona que “justo pasaba por ahí”.

La millonaria multa que podría recibir José Luis Espert por haberse ido en moto y sin casco

En su columna radial, Grabia detalló que Rosati tiene un serio antecedente penal: una causa judicial por intento de homicidio contra un dirigente del futsal del mismo club. El periodista agregó que el expediente había avanzado hasta ser elevado a juicio, pero que se encuentra “paralizado desde 2023”.

La imagen de Espert huyendo en la parte trasera de la moto se había viralizado y convertido en meme la semana pasada, enalteciendo la figura del supuesto “héroe” anónimo que lo había ayudado a salir del caos.

Tras revelar la identidad y los antecedentes de Rosati, Grabia concluyó con ironía, desmintiendo la versión del candidato libertario: “No era un muchacho que pasaba por ahí”.