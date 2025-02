El ministro Eduardo Niederle tiene un estacionamiento exclusivo en el CAPE

Radio TV Valle Viejo corroboró esta mañana de lunes que en el CAPE, en proximidad del pabellón 2, hay una especie de cercado perimetral, muy bien hecho, muy bien construido entre tubos de hierro y alambrado para poder preservar mejor algunos vehículos.

Estaría al servicio del ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle, algunos de sus familiares y funcionarios cercanos a su área. Tiene un portón eléctrico, automatizado que permitiría hacer una apertura amplia, más de los habituales 3 metros que suelen tener como estándar, y estaríamos en el orden de los 4 o 5 metros.

Con techo a dos aguas invertidas hacia adentro y con dos chapas de zinc para proteger a los vehículos del sol, otros ministerios no gozan de ese privilegio que no estaría ajustándose a la Ley 5.842, de Eemergencia Económica, porque esa construcción no tiene que ver con una prioridad, con una necesidad de urgencia, que es lo que prevé la ley, para hacer el gasto que se otorga.