El ministro de Minería, Marcelo Murúa en Japón: “Hay mayor interés por Catamarca” (Audio)

El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se refirió esta mañana en Radio TV Valle Viejo, a las gestiones que funcionarios del Gobierno de la Provincia vienen realizando por estas horas en Japón.
Escuchar audio:
El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se refirió esta mañana en Radio TV Valle Viejo, a las gestiones que funcionarios del Gobierno de la Provincia vienen realizando por estas horas en Japón.
Escuchar audio:
El presidente Javier Milei a su regreso de Paraguay va a encarar su agenda electoral en el marco del inicio de la campaña para las elecciones de octubre. Una vez que llegue al país, el mandatario prevé trasladarse a la Casa Rosada para mantener una reunión de Gabinete, en la que busca avanzar con la agenda y la…
En la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, el bloque Generación del Cambio integrado por los legisladores Silvana Carrizo, Tiago Puente, Natalia Herrera y Mamerto Acuña, solicitaron que tome estado parlamentario el proyecto de ley que impulsa una recomposición salarial para los docentes provinciales, con el objetivo de frenar el deterioro del…
El presidente, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, serán denunciados en Comodoro Py por la demora en la promulgación y reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad (27.739). La demanda será por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La normativa había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y Milei la vetó. Sin embargo,…
El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se refirió esta mañana en Radio TV Valle Viejo, a las gestiones que funcionarios del Gobierno de la Provincia vienen realizando por estas horas en Japón. Escuchar audio:
El abogado Carlos Uslenghi se pronunció esta mañana sobre la participación que el juez Federal Guillermo Díaz Martínez, le otorgó al defensor del pueblo, Dalmacio Mera, en la causa de amparo de las personas discapacitadas afectadas a nivel nacional. Coincidiendo con su colega Gustavo Martínez Azar, el letrado Uslenghi aseguró sobre Mera: “No tenía competencia.…
El ministro de Gobierno, Fernando Monguillot, realizó el anuncio esa mañana en conferencia de prensa, sobre el otorgamiento de un bono de 120 mil pesos para empleados de la Administración Pública. Acompañado por el gobernador Raúl Jalil, funcionarios y sindicalistas, Monguillot detalló: “Muy buenos días a todos, a todas, muchas gracias a todos los trabajadores…