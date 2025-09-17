Radio TV Valle Viejo
El ministro de Minería, Marcelo Murúa en Japón: “Hay mayor interés por Catamarca” (Audio)

El ministro de Minería de Catamarca, Marcelo Murúa, se refirió esta mañana en Radio TV Valle Viejo, a las gestiones que funcionarios del Gobierno de la Provincia vienen realizando por estas horas en Japón.

