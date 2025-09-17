El ministro de Minería, Marcelo Murúa en Japón: “Hay mayor interés por Catamarca” (Audio)

El presidente, Javier Milei, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, serán denunciados en Comodoro Py por la demora en la promulgación y reglamentación de la ley de emergencia en discapacidad (27.739). La demanda será por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La normativa había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso y Milei la vetó. Sin embargo,…