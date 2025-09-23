El ministro Catalán visita Catamarca y se reunirá con candidatos de La Libertad Avanza

El Ministro del Interior, Lisandro Catalán, se encuentra de visita oficial en Catamarca y mantiene distintas actividades junto al gobernador Raúl Jalil, mientras que se prevé una reunión entre ambos para tratar la coyuntura política y económica.

En materia económica y sobre el reclamo de las provincias por falta de envío de fondos, el funcionario fue cauto: “El shock de ordenamiento ya se hizo, ahora viene el despliegue de las economías regionales”, remarcó.

En otro orden, se conoció que Catalán aprovechará su estadía en la provincia para mantener a las 17:30 horas un encuentro con los referentes locales de La Libertad Avanza.

En un posteo en redes, esta tarde de martes Catalán destacó: “En Catamarca, me reuní con el gobernador Raúl Jalil, con quien compartimos una agenda de trabajo sobre el presente y el futuro de la Argentina y el rol de las provincias en ese camino. El encuentro permitió profundizar el vínculo en línea con los objetivos de nuestro Gobierno y con la visión y prioridades que compartimos. Durante la jornada, también visitamos la ampliación de la Estación Transformadora Pantanillo y la Algodonera del Valle en el Parque Industrial El Pantanillo, un ejemplo de inversión privada que impulsa la capacidad productiva, la modernización y la dinamización regional”.