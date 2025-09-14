El Ministerio de Transporte de Catamarca habilita nuevas líneas de colectivos para Ambato

En respuesta a la creciente demanda registrada durante la Semana del Estudiante y con el objetivo de mejorar el transporte de pasajeros, el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte pondrá en marcha un nuevo corredor que enlazará Capital, El Rodeo y La Puerta, incorporando además horarios especiales con extensión a localidades más alejadas.

El servicio se brindará mediante recorridos circulares que conectarán Capital-El Rodeo-La Puerta-Capital y, en sentido inverso, Capital-La Puerta-El Rodeo-Capital. Estos nuevos recorridos estarán habilitados a partir del martes 16 de septiembre en múltiples horarios durante todo el día.

La novedad de este nuevo trayecto es la incorporación de la Ruta Provincial N°16 (El Rodeo-La Puerta), que por primera vez contará con un servicio regular de transporte público de pasajeros, lo que representa un avance largamente esperado que facilitará la conexión directa entre la Ruta N°4 y la Ruta N°1, mejorando la movilidad de residentes y turistas, e impulsando el desarrollo y la integración regional.