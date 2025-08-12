Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El Ministerio de Trabajo de Catamarca impulsa nuevas capacitaciones junto al Sindicato de Pasteleros

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca puso en marcha dos propuestas de formación en el rubro gastronómico, que se desarrollan en la sede del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina.

En el día de ayer, la ministra Verónica Soria y el secretario general del gremio, Fabián Guerrero, firmaron un convenio de colaboración institucional que formaliza la adhesión del sindicato al Campus de Entrenamiento Laboral.

El acuerdo tiene como objetivo generar más y mejores oportunidades de empleo, vinculando la oferta y la demanda laboral a través de capacitaciones alineadas con las necesidades reales de los sectores productivos. En este sentido, el Campus se consolida como una herramienta clave para fortalecer competencias y habilidades que faciliten la inserción laboral, tanto en empresas e instituciones como en emprendimientos propios, contribuyendo al desarrollo económico local y regional.

En el mismo acto, se rubricó un convenio específico para el dictado del curso Ayudante Pastelero Nivel 1, destinado a 20 participantes y orientado a brindar conocimientos básicos para la elaboración de diferentes productos. La capacitación comienza hoy y se dictará en cuatro jornadas intensivas con un enfoque práctico.

Además, cinco emprendedores catamarqueños  participan de una capacitación de pastelería avanzada, que comenzó esta tarde y también se desarrollará en formato intensivo.

Durante el encuentro, se analizó la posibilidad de avanzar con capacitaciones a medida que integren productos locales, como los vinculados a la Ruta del Telar, combinando saberes gastronómicos y productivos con identidad territorial.

Estas acciones forman parte de la política de capacitación permanente que impulsa el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos para promover la inserción y el desarrollo de trabajadores y emprendedores en distintos sectores productivos de la provincia.

  • El ex embajador Diego Guelar insultó a Mauricio Macri por la situación del PRO: “Un reverendo hijo de puta”

    El ex embajador Diego Guelar insultó a Mauricio Macri por la situación del PRO: “Un reverendo hijo de puta”

    Diego Guelar, exembajador en China, la Unión Europea y Brasil, y actual candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires por la Ucedé, insultó a Mauricio Macri por las recientes derrotas electorales del PRO y el acuerdo entre el partido y La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei. Durante una entrevista con radio Con Vos, Guelar sorprendió al repudiar la alianza política…

  • Catamarca: otro vuelco de un camión en Ruta 43

    Catamarca: otro vuelco de un camión en Ruta 43

    En las últimas horas se registró un siniestro vial en Ruta Provincial 43, en la variante sur de la Cuesta de Randolfo, donde un camión de gran porte proveniente de una minera del Salar del Hombre Muerto quedó prácticamente colgado al sufrir un vuelco. Afortunadamente, no hubo personas heridas sólo daños materiales, y se trata…

  • Proponen que farmacias puedan elaborar y dispensar cannabis medicinal personalizado en Santa Fe

    Proponen que farmacias puedan elaborar y dispensar cannabis medicinal personalizado en Santa Fe

    El diputado Marcos Corach (PJ) presentó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que habilita a las farmacias de la provincia a elaborar y dispensar medicamentos personalizados a base de cannabis, siempre bajo prescripción médica. El objetivo es garantizar el acceso seguro, legal y profesional a tratamientos con este componente. Actualmente, en el sistema de…

  • Catamarca: iniciaron trabajos para asfaltar y mejorar el ingreso a la ciudad de Belén

    Catamarca: iniciaron trabajos para asfaltar y mejorar el ingreso a la ciudad de Belén

    En el marco de su visita al departamento Belén, el gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Cristian Yapura, recorrió el inicio de los trabajos contemplados dentro del Plan de Asfaltado en la ciudad belicha. Las tareas incluyen nivelación y compactación del Callejón 5, en el ingreso al departamento, para que en las próximas semanas inicie…

  • Llegó a Rosario el matrimonio extraditado desde Asunción en cuya boda se produjo un triple crimen

    Llegó a Rosario el matrimonio extraditado desde Asunción en cuya boda se produjo un triple crimen

    Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, la pareja que contrajo matrimonio en 2022 y en cuya fiesta llevada a cabo en Ibarlucea se produjo un triple crimen, arribó a Rosario este lunes procedente de Asunción, Paraguay, tras ser extraditados. En esa ciudad fueron detenidos luego de escaparse tras el asesinato.  Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional confirmaron…

  • Catamarca: la vida de María Emilia Azar en el séptimo episodio de Cultura en Diálogo

    Catamarca: la vida de María Emilia Azar en el séptimo episodio de Cultura en Diálogo

    Ya está disponible el episodio 7 del ciclo de podcast Cultura en Diálogo, titulado “María Emilia Azar: la poesía del alma catamarqueña”, una entrega que rinde homenaje a una de las figuras más entrañables de la literatura del Norte argentino. En esta ocasión, la escritora y docente Vanina Reinoso nos invita a adentrarnos en la…