El Ministerio de Trabajo de Catamarca impulsa nuevas capacitaciones junto al Sindicato de Pasteleros

El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca puso en marcha dos propuestas de formación en el rubro gastronómico, que se desarrollan en la sede del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina.

En el día de ayer, la ministra Verónica Soria y el secretario general del gremio, Fabián Guerrero, firmaron un convenio de colaboración institucional que formaliza la adhesión del sindicato al Campus de Entrenamiento Laboral.

El acuerdo tiene como objetivo generar más y mejores oportunidades de empleo, vinculando la oferta y la demanda laboral a través de capacitaciones alineadas con las necesidades reales de los sectores productivos. En este sentido, el Campus se consolida como una herramienta clave para fortalecer competencias y habilidades que faciliten la inserción laboral, tanto en empresas e instituciones como en emprendimientos propios, contribuyendo al desarrollo económico local y regional.

En el mismo acto, se rubricó un convenio específico para el dictado del curso Ayudante Pastelero Nivel 1, destinado a 20 participantes y orientado a brindar conocimientos básicos para la elaboración de diferentes productos. La capacitación comienza hoy y se dictará en cuatro jornadas intensivas con un enfoque práctico.

Además, cinco emprendedores catamarqueños participan de una capacitación de pastelería avanzada, que comenzó esta tarde y también se desarrollará en formato intensivo.

Durante el encuentro, se analizó la posibilidad de avanzar con capacitaciones a medida que integren productos locales, como los vinculados a la Ruta del Telar, combinando saberes gastronómicos y productivos con identidad territorial.

Estas acciones forman parte de la política de capacitación permanente que impulsa el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos para promover la inserción y el desarrollo de trabajadores y emprendedores en distintos sectores productivos de la provincia.