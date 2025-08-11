El Ministerio de Educación de Catamarca impulsa capacitación docente y charlas con adolescentes sobre ciudadanía digital

Con el objetivo de acompañar a la comunidad educativa frente a los desafíos del mundo digital, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, a través de la Dirección de Inteligencia Artificial y Alfabetización Digital, presentó el curso “Acompañar en tiempos digitales: vínculos, identidad y derechos”.

La propuesta integra instancias de formación para docentes y espacios de reflexión con adolescentes de diferentes establecimientos educativos, y surge a partir del trabajo conjunto con el Rotary Club Catamarca Valle, la Fundación AMBIANCE 2050 y el Nodo Tecnológico de la Capital.

“Hoy nuestros estudiantes viven, aprenden y construyen su identidad en un entorno digital que no reconoce fronteras físicas. Con este curso, se pretende brindar herramientas para que la tecnología sea un motor de inclusión y ampliación de derechos, y no un factor de riesgo”, señaló el ministro Nicolás Rosales Matienzo.

El programa se desarrollará en modalidad híbrida y contempla:

• Encuentro presencial para docentes: 11 de agosto, en el Cine Teatro Catamarca, con conferencias sobre huella digital, violencias digitales y ludopatía digital.

• Actividades con adolescentes: 12 y 13 de agosto, en instituciones educativas de la provincia.

• Formación virtual: del 12 al 21 de agosto, a través de Google Classroom, con materiales de lectura y recursos audiovisuales.

Entre los disertantes se destacan la Lic. Fernanda Spinuzza y el Dr. Luis Marcos Martínez, especialistas en cibercrimen, protección de datos y derechos digitales.

La iniciativa busca abordar riesgos emergentes como el ciberacoso, el grooming, la suplantación de identidad y la exposición no consentida de datos, fortaleciendo la corresponsabilidad entre docentes, familias y comunidad para la construcción de una ciudadanía digital con perspectiva de derechos humanos.