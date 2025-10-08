El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología impulsa la innovación pedagógica en las escuelas de Catamarca

En un esfuerzo por fortalecer la formación continua de los equipos directivos y docentes, la cartera educativa local a través de la Dirección de Desarrollo Profesional y Evaluación Educativa, presentó la colección “Rutas de Aprendizaje para la Innovación Educativa y la Mejora Permanente”. Esta propuesta editorial, de carácter digital, busca ofrecer herramientas, reflexiones y experiencias que acompañen los procesos de mejora institucional y pedagógica en las escuelas de la provincia, promoviendo una mirada integral sobre la enseñanza, el liderazgo y la innovación educativa.

La primera edición de la colección, titulada “Liderazgo Pedagógico”, invita a los equipos directivos a reflexionar sobre su rol como motores de cambio y garantes de aprendizajes profundos. A lo largo de sus páginas, se propone repensar el liderazgo escolar desde su dimensión más transformadora: la de ser impulsores del cambio pedagógico.

La colección en su totalidad aborda temas claves como la educación disruptiva, que invita a romper inercias y construir puentes entre tradición e innovación; las metodologías activas y ágiles, que colocan al estudiante en el centro del aprendizaje; y las comunidades de aprendizaje, que demuestran que nadie innova en soledad y que el poder de lo colectivo impulsa escuelas más abiertas, democráticas y participativas.

“Rutas de Aprendizaje” reafirma el compromiso del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el desarrollo profesional docente, la innovación pedagógica y la mejora continua de las prácticas educativas. Cada número de la colección busca ser, no un punto final, sino un punto de partida hacia nuevas formas de enseñar, aprender y liderar con pasión, creatividad y compromiso.

Al hacer uso de la palabra el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Nicolás Rosales Matienzo señaló que con esta propuesta “Buscamos brindar a nuestros docentes y directivos herramientas concretas para afrontar los desafíos del siglo XXI. Esta colección es una invitación a la reflexión, a la innovación y al trabajo colaborativo, pilares fundamentales para construir una educación de calidad que prepare a nuestros jóvenes para un futuro lleno de oportunidades” expresó. Por último, comentó que “Rutas del Aprendizaje” se encontrará disponible para descargar en www.catamarca.edu.ar