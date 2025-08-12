Radio TV Valle Viejo
“El milagro argentino”: así calificó un importante emprendedor e inversionista tecnológico a la gestión de Javier Milei

El emprendedor e inversor tecnológico Martín Varsavskyenunció un fuerte respaldo hacia el jefe de Estado Javier Milei calificándolo como “el presidente que con mayor determinación ha liderado una recuperación económica en la historia argentina reciente”, según señaló hoy en el periódico digital español The Objective.

A través de una columna de opinión, intitulada Javier Milei y el milagro argentino, el fundador de compañías como ViatelJazztel y Fon señaló que, parte de esta transformación, se debió al “el peso argentino, que se apreció un 44,2% frente al dólar en 2024convirtiéndose en la moneda con mejor desempeño global“. Al mismo tiempo, aclaró que el riesgo país cayó a niveles que devolvieron la confianza de los mercados.

El contexto en el que Milei asumió la presidencia se caracterizó por cifras críticas: pobreza en el 52,9% durante el primer semestre de 2024, una inflación mensual del 25,5% en diciembre de 2023 -equivalente al 211% anual- y un “Estado quebrado tras la gestión de Alberto Fernández“.

Ante ese escenario, Varsavsky opinó que Milei “propuso un cambio y lo puso en marcha con una velocidad pocas veces vista en la política argentina”, en relación a una serie de reformas orientadas a la estabilidad macroeconómica y social, explicó.

El emprendedor tech, quien también impulsó proyectos en biotecnología y movilidad e invirtió en decenas de startups tecnológicas, detalló que el cambio en la situación social argentina se evidenció de manera clara “al observar la reducción de la pobreza”. Y agregó: “De acuerdo con datos de UNICEF1,7 millones de niños salieron de la pobreza cuando el índice nacional descendió del 52,9% al 31,7% en menos de un año”.

Fuente: Infobae

