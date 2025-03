El mercado celebra el acuerdo de Milei con el FMI y el precio del dólar se desploma a 1245 pesos

Con el triunfo del oficialismo en Diputados que blinda el acuerdo con con el FMI, el dólar blue se vende este jueves con una baja de treinta y cinco pesos, a $1.245 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.274 (-1,3%), mientras que el dólar MEP opera en $1.272 (-1,1%).

No obstante, analistas relevados por iProfesional señalaron que la atención del mercado sigue centrada en los detalles del nuevo acuerdo con el FMI, cuyo alcance y condiciones aún no han sido completamente esclarecidos, más allá de la aprobación de ayer al acuerdo en la Cámara Baja.Si bien se estima que el monto neto de los desembolsos podría ubicarse entre u$s 8.000 y u$s 20.000 millones, aún no está claro cuántos de esos fondos estarán disponibles de manera inmediata y bajo qué términos. Para los especialistas, un punto clave será definir si los recursos llegarán en un solo tramo o de manera escalonada, sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos macroeconómicos. Además, destacaron que el organismo internacional tiende a justificar sus desembolsos en función de los déficits financieros de la economía y no suele adelantar la totalidad de los recursos de un programa en un solo pago.

En este contexto, el Gobierno ha indicado que parte de estos fondos se utilizarán para fortalecer las reservas del Banco Central. Sin embargo, fuentes de mercado explicaron que, en términos contables, esta medida solo mejoraría la liquidez del activo del BCRA sin generar cambios en su patrimonio neto. Las reservas internacionales continúan en niveles similares a los previos al blanqueo y, en términos netos, siguen siendo negativas. Además, los expertos indicaron que la recompra de Letras Intransferibles podría reducir la deuda bruta si los títulos se cancelan con descuento, aunque esto implicaría un aumento de la deuda neta con privados y organismos internacionales, lo que es clave para evaluar la sostenibilidad de la deuda.

En cuanto al tipo de cambio, los analistas remarcaron que no se esperan modificaciones sustanciales en el corto plazo, aunque persisten dudas sobre el esquema cambiario tras las elecciones. Si bien la brecha entre el dólar oficial y los paralelos se mantiene acotada, la vigencia del esquema actual sigue siendo relevante en términos de oferta y demanda de divisas. En este sentido, destacaron que el FMI podría solicitar ajustes en la estrategia de intervención cambiaria del BCRA y establecer nuevas metas de acumulación de reservas. Asimismo, se podría requerir un compromiso fiscal más ambicioso, teniendo en cuenta que el Gobierno ha mostrado una fuerte voluntad de ajuste en 2024 para garantizar el equilibrio primario.

Desde el punto de vista fiscal, los especialistas indicaron que el ajuste del gasto sigue siendo una prioridad, aunque la recaudación enfrenta desafíos debido a menores ingresos por tributos clave como el Impuesto PAIS y los Derechos de Exportación. Si bien los ingresos han mostrado un crecimiento en términos reales, los especialistas advierten que mantener un flujo sostenido de recursos será un desafío en los próximos meses. En un año electoral, el cumplimiento de los objetivos fiscales y cambiarios será determinante para estabilizar la economía y reducir la volatilidad en los mercados.

Desde la sociedad de bolsa Grupo SBS señalaron que el foco del corto plazo sigue centrado en los detalles del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, recordaron que el gobierno envió al Congreso un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el objetivo de obtener su apoyo respecto a este acuerdo, dado que la normativa vigente establece que dichos compromisos deben ser aprobados por el Poder Legislativo.

Los especialistas del bróker explicaron que los desembolsos previstos, cuyo monto aún no ha sido determinado, se destinarían tanto a la cancelación de Letras Intransferibles (LI) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como a efectuar pagos al propio FMI en los próximos cuatro años. En este contexto, detallaron que el stock de estas letras está valuado en aproximadamente 23.000 millones de dólares, representando un 33,3% del valor nominal original tras el ajuste realizado por la entidad monetaria en mayo de 2024.

Los expertos de la ALyC remarcaron que la paridad a la que el BCRA valúa cada una de estas letras es variable, y que los vencimientos de las mismas se extienden hasta 2033, por lo que aún no es posible determinar qué parte de los desembolsos se destinaría a su cancelación.

Sin embargo, precisaron que existen más certezas respecto a los pagos al FMI programados para los próximos cuatro años, los cuales ascienden a cerca de 14.000 millones de dólares en concepto de vencimientos de capital.Las claves del acuerdo: objetivos y condicionalidades

Para Grupo SBS, las dudas sobre el acuerdo no sólo giran en torno al monto final del desembolso, sino también a su modalidad de entrega y a las condiciones que podría implicar. En este sentido, apuntaron que un aspecto fundamental a clarificar es si el desembolso se realizará en una sola vez o en cuotas, condicionadas al cumplimiento de ciertos objetivos. Asimismo, destacaron la importancia de conocer qué parte de los fondos será de libre disponibilidad para el gobierno.

En cuanto a los objetivos del acuerdo, los analistas indicaron que en el corto plazo no se esperan modificaciones abruptas en la política de crawling peg del 1% mensual del tipo de cambio oficial. Argumentaron que el gobierno ha manifestado en la revisión del programa EFF 2022 que la baja de la inflación en 2024 se debió, en gran medida, a la estabilidad del ritmo de devaluación mensual. Por esta razón, sostuvieron que cualquier cambio significativo en el esquema cambiario se postergaría hasta después de las elecciones de octubre de 2024.

Por otro lado, los especialistas del bróker señalaron que podría incluirse un objetivo de acumulación de reservas internacionales, lo que podría derivar en modificaciones al esquema “u$s Blend”. Destacaron que esta medida, en promedio, privó al BCRA de aproximadamente 1.300 millones de dólares mensuales en 2024. En este marco, subrayaron que, a pesar de que la brecha entre el u$s Blend y el Contado con Liquidación (CCL) no es significativa, su existencia sigue siendo relevante debido a su impacto en la oferta de divisas en los mercados alternativos.