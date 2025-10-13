El mensaje de Messi para la selección argentina Sub 20 por el pase a la semifinal del Mundial: el guiño a un exjugador de Newell´s

El regreso de Argentina a las semifinales del Mundial Sub 20 tras casi dos décadas marca un hito en la historia reciente del fútbol juvenil. El equipo dirigido por Diego Placente aseguró su lugar entre los cuatro mejores del certamen al superar a México en cuartos de final, y recibió una felicitación muy especial: la de Lionel Messi.

El astro rosarino, que viene de brillar con el Inter Miami al firmar un doblete frente al Atlanta United, se expresó en redes sociales para celebrar el triunfo argentino y felicitó a Mateo Silvetti, que marcó un gol ante el elenco mexicano y es compañero suyo en Las Garzas. “Felicitaciones chicos por el pase a semis. Y felicitaciones Toto Silvetti por el gol“, fue el comentario de la Pulga en la publicación que AFA posteó en su cuenta de Instagram con el resultado del partido.

Los juveniles, por su parte, ya tienen fecha, horario y rival confirmados para la próxima instancia: el miércoles 15 de octubre, a las 20, enfrentarán a Colombia en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

La última vez que la selección argentina alcanzó esta etapa fue en Canadá 2007, cuando un plantel liderado por Sergio Agüero venció 3-0 a Chile en semifinales y luego conquistó el título tras imponerse 2-1 a República Checa en la final.

Desde entonces, el recorrido del conjunto albiceleste en la categoría estuvo marcado por altibajos: no logró clasificarse a los Mundiales de Egipto 2009 y Turquía 2013, quedó eliminado en fase de grupos en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017, y sufrió dos eliminaciones consecutivas en octavos de final, primero en Polonia 2019 y luego en la edición disputada en Argentina 2023. El mejor desempeño en ese lapso fue en Colombia 2011, donde alcanzó los cuartos de final y cayó por penales ante Portugal.

El presente torneo, celebrado en Chile, muestra a una Argentina que reafirma su condición de potencia histórica en la categoría. En la fase de grupos, el equipo de Placente dominó el Grupo D con victorias por 3-1 sobre Cuba, 4-1 frente a Australia y 1-0 ante Italia. En octavos de final, superó con autoridad a Nigeria por 4-0, y en cuartos de final eliminó a México.

La historia de Argentina en semifinales del Mundial Sub 20 es contundente: ha alcanzado esta instancia en ocho ocasiones y solo fue derrotada una vez, en 2003, cuando perdió 1-0 ante Brasil en Emiratos Árabes Unidos. En seis de esas oportunidades, el equipo argentino se consagró campeón. La única vez que ganó la semifinal y cayó en la final fue en México 1983, tras vencer 1-0 a Polonia y perder por el mismo marcador ante Brasil en el partido decisivo.

En caso de no avanzar a la final, la selección argentina disputará el partido por el tercer puesto el sábado 18 de octubre, a las 16, nuevamente en el Estadio Nacional de Santiago. Si logra clasificarse al duelo por el título, jugará el domingo 19 de octubre, a las 20, en el mismo escenario, frente al ganador de la semifinal entre Marruecos y el ganador de la llave Noruega-Francia.