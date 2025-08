El “loco de la frazada”: peligroso personaje aterra a vecinos de una ciudad argentina, sin que las autoridades actúen

Un hombre en situación de calle apodado “El loco de la frazada”, que con frecuencia protagoniza hechos violentos y de inseguridad en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, tiene aterrados a los vecinos. Un intento de robo que terminó con la empleada de un kiosco golpeada despertó un nuevo reclamo de los vecinos, que temen cruzárselo en las calles de la localidad.

Según informó el portal Realidad Sanmartinense, la situación ocurrió el martes por la mañana, en un kiosco ubicado en calle Mascardi 780 de la localidad cordillerana, donde el hombre ingresó e intentó llevarse mercadería sin pagar. Todo ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana.

De acuerdo a las imágenes registradas, la empleada del comercio rápidamente salió de detrás del mostrador e intentó impedir que se lleve los productos, pero el hombre -que presentaría signos de alteración mental- rápidamente se dio la vuelta y comenzó a golpear a la mujer con patadas y piñas hasta hacerla caer. No obstante, no la habría lesionado de gravedad.

La problemática, sin embargo, no se limita a un hecho aislado, sino que los vecinos de San Martín reconocen a este hombre por ser el protagonista de hechos violentos con frecuencia. El violento sería un hombre que se encuentra en situación de calle y que frecuentemente increpa a gente caminando por las veredas de la localidad o intenta llevarse mercadería de los comercios, reaccionando de manera agresiva tanto ante gente que intenta frenar su accionar como también ante otros que poca atención le prestan. Los hechos a los que se lo vincula han generado tal temor en los vecinos que le han otorgado al hombre el apodo de “El loco de la frazada”.

El hombre posee una gran contextura física y viviría bajo un puente junto al arroyo Pocahullo. Días atrás, otros vecinos reportaron verlo también pateando autos en la estación de servicio YPF ACA.

Desde la cuenta @el_pueblo_de_smandes publicaron el video del terrible momento que vivió la empleada del kiosco el día martes.

Los vecinos piden medidas urgentes

Días atrás, una vecina de la localidad utilizó su red social Facebook para expresarse tras otro hecho violento protagonizado por “el loco de la frazada”.

“¿Están esperando que mate a alguien? Ya no se puede más. Los vecinos de Mascardi y Rudecindo Roca ya no sabemos qué más hacer para que hagan algo con el ‘loco de la frazada’. Saben su nombre y apellido, saben que vive debajo del puente, saben que es muy agresivo. Hace un tiempo atrás atacó a una vecina, que ‘por suerte’ solo fue un susto. Hace poco más de 2 meses, atacó a un vecino de mi mismo edificio, le tiró una patada y una piña, este hombre pudo esquivarlas y no pasó a mayores. El 18 de junio, atacó y acá nadie pudo esquivar, a una vecina, la molió a palos. Mi hija presenció la última parte de la pelea, que al aparecer el loco salió corriendo. Allí, por primera vez que nosotros sepamos, se llamó a la Policía”, relató la mujer.

Según sus dichos, la Policía afirmó no poder hacer nada para retener al hombre por no haber denuncias en su contra hasta ese entonces. Pero lo cierto es que los hechos se han seguido repitiendo.

“Hoy (25 de julio) nuevamente apareció el loco y agredió a una mujer, esta vez una turista. Nuestra zona no sólo tienen hotel, hosterías y departamentos de alquiler turístico, también hay una escuela primaria, la 179. ¿Qué esperan las autoridades? ¿Que suceda algo más grave? ¿Que lastime a un chico o incluso que mate a alguien? ¿Por qué tenemos que estar viviendo así, por un único individuo agresivo, que quizás lo que necesite es que lo internen y le den contención? ¿No hay en la provincia un lugar para albergar a este hombre, se lo atienda y alimente, y se lo retire de las calles que tanto daño hace?”, planteó.

Finalmente, expresó el sentir de muchos vecinos atemorizados por el agresor: “Solicitamos a las autoridades, con urgencia, buscar una solución a esta problemática, por nosotros, por los niños del barrio y por los turistas que nos visitan”.