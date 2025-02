El llamativo silencio de Victoria Villarruel en medio del escándalo: “Habría que preguntarle a ella”

En medio del escándalo por la criptomoneda $LIBRA tras un tuit del presidente Javier Milei, a algunos les llamó la atención el silencio de la vicepresidente Victoria Villarruel al respecto. En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni le bajó el tono a las expectativas sobre la palabra de la titular del Senado.

“Las declaraciones o no que puedan hacer terceros es una responsabilidad y cuestión de los terceros. Si Villarruel no se manifestó, no habrá sentido la necesidad de hacerlo, o lo hará más adelante, o no, no lo se. Es una buena pregunta para que se la trasmitan a ella, no tenemos por qué opinar sobre lo que hagan los demás”, expresó hoy Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Y sentenció: “No esperamos ni dejamos de esperar (un pronunciamiento) con respecto a cuestiones que hacen al Ejecutivo nacional”.

Respecto a la posibilidad de que el silencio de la Vicepresidente se deba a un desacuerdo con la posición que expuso el Gobierno en las últimas horas, Adorni fue contundente: “Son conjeturas. Vayan y pregúntenle a ella. Opina el que quiere, y el que no, no opina”, cerró sobre el tema.

Este martes, la Vicepresidente y titular del Senado mantiene una cumbre clave con el oficialismo y la oposición para definir qué sucederá con las sesiones extraordinarias tras los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados, entre ellos, Ficha Limpia, la suspensión de las PASO, los de Reiterancia y reincidencia, y el de Juicio en Ausencia.



“Hay un sector que se dedica a decir cualquier pavada. Los que piden honestidad, que plantean que esto es algo terrible y que la palabra del Presidente está en riesgo, sería interesante que, por ejemplo, aprueben Ficha Limpia, que es una ley que va en contra de los corruptos. Claro, tal vez a ellos después les cueste avanzar en las candidaturas…”, ironizó al respecto Adorni.

“Hay cosas que se demuestran en los hechos. Todo el mundo está en libertad de decir lo que quiera, pero guarda con decir cualquier cosa, porque los que lo están haciendo no son lo más indicados ni tienen el mejor historial como para hacer las declaraciones que hicieron”, sostuvo.

Cierto es que el escándalo podría trabar la agenda parlamentaria debido a la insistencia de la oposición en el reclamo del juicio político.

En ese sentido, Adorni remarcó que diputados y senadores “saben cuál es la responsabilidad que tienen representando a los argentinos” y consideró que “cada uno se comportará de la manera que crea conveniente”. “Si la mezquindad y la vieja política hacen que usen como excusa esto para trabar determinadas cuestiones, allá ellos. La historia los juzgará a uno por uno”, lanzó el vocero.



“Vamos a seguir adelante, nos importa poco lo que digan y nos importa poco estos tuits kilométricos que aparecen, de personajes que le han hecho mucho daño a la Argentina. En su caso, yo me llamaría a la reflexión y entender que la destrucción del país merece al menos que todos los argentinos tengamos un poco de silencio de parte de ellos”, cerró Adorni.