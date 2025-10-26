El llamado de un joven catamarqueño: “¡Mi querido pueblo de Andalgalá, les pido su apoyo!”

Víctor, un estudiante catamarqueño oriundo de La Perla del Oeste, dio a conocer en los últimos días, a través de las redes sociales, su intención de viajar a Europa como parte de su formación. Pide ayuda, pero no dinero. Hay una rifa en juego. El siguiente es el posteo completo:

“Soy Víctor Sacaba, orgulloso andalgalense y egresado de la E.P.E.T. N° 4, y hoy estudiante de Contador Público en la UNCA. Sigo llevando el espíritu de mi tierra a cada paso. El próximo año quiero llevar el nombre de Andalgalá a Europa en un Viaje de Estudio y Voluntariado crucial. Vamos a capacitarnos en desarrollo sostenible y ODS de la ONU para traer ese conocimiento y construir un futuro más verde aquí. Para lograr este sueño, organicé una rifa solidaria. No pido dinero, pido su fuerte apoyo a este propósito trascendental. Me ayudan muchísimo con la donación de un premio para la rifa o vendiendo unos números entre la familia. ¡Su ayuda es el motor que necesito para salir al mundo y volver a seguir construyendo en nuestra comunidad! Si desean coordinar su apoyo o tienen alguna idea, por favor, escríbanme directamente: Contacto: 3835-699973. Gracias por ser mi raíz y mi fuerza. (La información completa sobre mi trayectoria y el proyecto está en las imágenes)”.