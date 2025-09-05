El libertario Gordo Dan atacó a Luis Juez con un repudiable tuit sobre su hija con discapacidad

Daniel Parisini, conocido en redes como “El Gordo Dan” y vinculado al oficialismo, este jueves por la noche lanzó un ataque personal contra el senador nacional del PRO, Luis Juez. El desencadenante fue el voto de Juez en contra del veto que el Presidente aplicó a la ley de emergencia en discapacidad.

A través de una publicación en X (ex Twitter), Parisini hizo comentarios ofensivos sobre Milagros, la hija de Juez, quien padece parálisis cerebral. En su publicación, relató detalles íntimos de la vida personal del senador en un tono inapropiado y lo acusó de utilizar la situación de su hija con fines políticos, en el marco del debate por la ley.

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, expresó el militante libertario.

El militante libertario lanzó duros comentarios contra el senador del Pro.

Después de recibir repercusiones negativas el libertario borró el tuit. Además el jefe de Gabinete, Guillermo Francos dio una entrevista a TN y se encargó de aclarar que Parisini no forma parte del Gobierno.

Más tarde el Gordo Dan volvió a postear contra el legislador cordobés. “Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del Estado argentino con el consiguiente empobrecimiento de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa”, manifestó en X.