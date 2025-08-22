El jugador de Rosario Central Kevin Gutiérrez chocó contra un camión

Este viernes se generaron varios siniestros viales, tres de ellos sobre la autopista Rosario-Buenos Aires y en uno de ellos, fue protagonizado por un jugador de Rosario Central. El primer choque fue en el acceso a la ciudad de Rosario, luego de que un camión impactara contra otro y volcara 30 toneladas de harina sobre la calzada. El siguiente se dio muy cerca, pero mano hacia Buenos Aires, entre dos vehículos producto de la congestión de autos.

Horas después, a la altura del peaje de General Lagos, sobre la autopista, Kevin Gutiérrez, jugador de Rosario Central, sufrió un siniestro vial a metros de las barreras que seguramente estaba colapsada por los distintos accidentes.

En las imágenes se puede ver como el joven deportista estaba acompañado por los jugadores de primera división, entre ellos Ignacio Malcorra, Ángel Di María, Juan Elordi, Carlos Quintana, Axel Werner y Emanuel Coronel, que se encontraban yendo hacia la práctica en Arroyo Seco.

Según pudo saber Rosario3, tras el impacto, el jugador sufrió traumatismo de cráneo y golpe en miembro superior. Minutos después de conocerse la noticia, el club emitió un comunicado llevando tranquilidad.

“El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato”, detallaron.