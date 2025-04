El jefe de la Policía de Chaco confirmó que cobra más de 10 millones de pesos al mes y no le alcanza para vivir

En un momento crítico para la economía del Chaco y del país, se generó una fuerte polémica tras la confirmación de que el jefe de la Policía de esa provincia, Fernando Javier Romero, percibe un salario mensual superior a los 10 millones de pesos.

El dato fue confirmado por el propio funcionario durante una entrevista con el ex policía y comunicador Gustavo Olivello, quien le consultó directamente si su sueldo superaba esa suma. “No me sobra, pero me alcanza”, fue la respuesta de Romero, validando así los rumores que circulaban en redes sociales.

La cifra impacta por su desproporción en un contexto donde gran parte de la población lucha por cubrir sus necesidades básicas. El monto que cobra el comisario supera ampliamente los ingresos de jueces, legisladores e incluso del gobernador Leandro Zdero. Representa, además, más de 36 veces el salario mínimo vigente en la Argentina.

La revelación generó malestar y cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos, especialmente cuando los hospitales atraviesan serias dificultades, las escuelas presentan graves carencias edilicias y la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia.

En un escenario donde la mayoría de los empleados estatales chaqueños perciben salarios que los ubican por debajo de la línea de pobreza, el ingreso del jefe policial resulta difícil de justificar y reaviva el debate sobre los privilegios en la administración pública.