El jefe de la Policía de Catamarca habló sobre la golpiza policial a un joven en Alto Fariñango: “causa molestia y dolor”

El jefe de la Policía de Catamarca, Marcos Herrera, habló esta mañana de jueves sobre la golpiza propinada por parte de algunos efectivos contra un joven, a la salida de un boliche bailable, el pasado fin de semana,

Recordemos que la víctima acusó ser atacado injustificadamente, primero, por una mujer policía, sumándose luego otros uniformados, que le provocaron serias lesiones aún visibles ayer miércoles en su rostro.

En diálogo con Radio TV Valle Viejo, el jefe policial, en principio, aclaró que en el hecho no estuvo involucrado personal de la Comisaría Séptima, sino adicionales: “En primer lugar quiero aclarar que el personal involucrado sería adicional, no de la comisaría séptima como se escuchó por ahí en los medios. Ya se dispuso las actuaciones internas y fueron elevadas a asuntos internos para que sea una investigación imparcial y se pueda determinar la culpabilidad de los responsables en este caso, porque si bien es cierto se ven a varios efectivos policiales, no podemos determinar si todos estuvieron involucrados o no. Por eso no puedo emitir un juicio previo de quién o cuántos son los involucrados, pero se están tomando las medidas como también la justicia está actuando inmediatamente en conjunto con la policía”.

Por otra parte, el comisario Marcos Herrera ratificó sus palabras al asumir recientemente en el cargo, sobre sancionar a los policías que se excedan en sus funciones: “Cuando se determina la responsabilidad le da el pase a disponibilidad desde la Jefatura de Policía de modo preventivo, también para cuidar al que no tenga nada que ver, se lo aparta momentáneamente, pero no quiere decir que todos tengan responsabilidad en este hecho. Nosotros, esta Jefatura de Policía va a apuntar a respetar los derechos humanos sobre todas las personas. El policía sabe que tiene que trabajar y actuar en el marco de la ley, no excederse, no salir de él. Obviamente que a uno le causa molestia, dolor ver este tipo de hechos, por eso queremos que se aclare, que se investigue, y si hay responsables serán, como lo dije el día que asumí, medidas ejemplificadoras para que esto no vuelva a ocurrir, pero siempre logrando determinar la responsabilidad de cada uno. Nosotros somos policías y tenemos que cuidar a la sociedad. Sabemos que tenemos el poder de actuar, pero siempre limitado de acuerdo a lo que marca la ley”.