“El inútil se quedó sin sueldo”: la contundente frase de Tiago Puente contra Dalmacio Mera en Diputados

Este mediodía, en la sesión de la Cámara de Diputados en Catamarca, el radical Tiago Puente arremetió contra el Ejecutivo provincial y apuntó especialmente contra el exministro de Educación, Dalmacio Mera.

Esto pasa en el marco del tratamiento para modificar la ley del Defensor del Pueblo, donde Mera fue propuesto por el gobernador Raúl Jalil.

Puente comenzó señalando que “no figuraban los últimos siete proyectos que tomaron el Estado Parlamentario, que eran principalmente del Poder Ejecutivo de la provincia. Bueno, no principalmente, todos del Ejecutivo de la provincia. Mientras se desarrollaba la sesión, nos llegó el listado de esos siete proyectos que ingresaban y hasta el momento, siendo las 12 y 17 ya pasado el mediodía, todavía no tenemos acceso a los últimos cuatro proyectos que ingresaron. Solamente en el sistema se encuentran hasta el proyecto número 183 del 2025. Digo esto porque quería observar cuál es la modificación a la Ley 5.337 que busca la designación del defensor del pueblo”.

Luego, el diputado radical recordó: “Digo esto porque no pudo, el oficialismo lo ha rechazado, tomar al Estado Parlamentario un proyecto de mi autoría que busca que se avance con los mecanismos institucionales que prevé la ley que hace 11 años, perdón, hace 14 años está en vigencia. En septiembre del 2011, cuando el Frente Cívico y Social ya estaba por dejar el gobierno, se aprobó la ley del defensor del pueblo. Proyecto que por la duda no era de ningún legislador radical, era de Pilar Kent de Saadi. 14 años hace que gobiernan y recién ahora les importa designar el defensor del pueblo”.

Finalmente, Tiago Puente destrozó a Dalmacio Mera al señalar que desde el Gobierno provincial quieren “modificar una ley para acomodarle el traje a medida de un compañero que pobrecito se quedó sin sueldo. El inútil se quedó sin sueldo. Y digo inútil porque fue la peor gestión en educación que tuvo la provincia de Catamarca. Ahí no le importó los docentes, no les importó los niños, niñas y adolescentes de nuestra provincia. Nada, pero ahora hay que premiarlo. Pobrecito, el compañero se queda sin sueldo, rápidamente acomodemos la ley para que pueda tener el carguito. Es preocupante que esto suceda. Porque paralelo a esto, cuántas veces desde este micrófono, desde esta banca hemos solicitado el presupuesto para el defensor del niño. Que qué curiosidad debe ser el único concurso que se llevó adelante como corresponde en la era Jalil. Y como salió electo alguien que no le es un peón, un funcional a él, no salió quien él quería que sea, bueno, no le vamos a dar presupuesto, así no funciona el defensor del niño. Porque si hubiera salido otra persona, a lo mejor el defensor del niño ya estaría funcionando”.