El interventor del Garrahan sancionó a trabajadores acusándolos de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”

El interventor del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, sancionó a varios trabajadores, entre los que se encuentra la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, les inició un sumario y los acusó de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación“. En declaraciones a Noticias Argentinas, miembros del equipo de salud del Hospital Garrahan, calificaron a esta situación como “gravísima” y repudiaron al funcionario designado por el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en julio de este año.

“Después de recibir el 61 % de aumento salarial, tras meses de reclamo, Pirozzo acaba de aplicar sumarios a Norma (Lezana) y a otros trabajadores acusándolos de coacción, resistencia a la autoridad y usurpación por las protestas que se realizaron en el hospital. Este personaje, que no es pediatra y que tuvo entrenamiento en el hospital militar Cosme Argerich, nunca aceptó recibirnos a los representantes de la APyT ni a las demás organizaciones que estuvieron al frente del reclamo. Ahora, pretende sancionar e incluso despedir a Norma y otros profesionales”, aseguraron.

En este contexto, además, APyT convocó para este jueves 13 a un cabildo abierto con el objetivo de “fortalecer la unidad” frente a la reforma laboral y también a las modificaciones del sistema previsional impulsadas por el Gobierno Nacional y, ahora, repudiar este accionar.

Según informaron a Noticias Argentinas, este encuentro se realizará en el hall central de la institución (Combate de los Pozos 1881), con participación presencial y modalidad virtual, e invitaron a participar a organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, jubilados, colectivo de discapacidad, periodistas, comunicadores, reporteros gráficos, universitarios y etc. “frente a los nuevos anuncios de reformas laborales y previsionales” impulsadas por el Gobierno Nacional.

Por su parte, Lezana, además de invitar a la ciudadanía a participar del cabildo abierto, expresó que este ataque hacia ella es “ridículo, infundado e insólito”.

“Sinceramente de Lugones y Pirozzo, esperamos cualquier cosa, no nos sorprende. Evidentemente haber tenido que reconocer, después de negarlo a lo largo de casi un año, que teníamos razón, ahora se complementa con esta represalia increíble: nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital. Los sumarios son una herramienta extrema para sancionar al personal con suspensiones e incluso despidos. Francamente si estos señores creen que nos van a intimidar o nos vamos a quedar cruzados de brazos, demuestran una vez más, que no entendieron absolutamente nada”, concluyó.