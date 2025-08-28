Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

El intendente de Lomas de Zamora sobre el ataque a Milei: “¿Esperaban que la gente los salude?”

Luego del ataque al presidente Javier Milei en una caravana por Lomas de Zamora, el intendente Federico Otermín repudió el hecho. Sin embargo, advirtió que existe mucho malestar en la sociedad. “Hay mucha gente que está enojada”, señaló Otermín, y afirmó: “No sé qué esperaban, ¿que la gente los salude? Realmente, no lo entiendo”. No obstante, hizo una aclaración. “Condeno cualquier hecho de violencia, enfáticamente”, remarcó el jefe comunal, en diálogo con Infobae.

“Yo me pronuncié esta mañana porque veía con preocupación que habían difundido la idea de una caravana y que había mucha gente de Lomas enojada y con vocación de hacer una protesta en la Plaza de Lomas”, explicó Otermín.

En la misma línea, el alcalde manifestó: “La actividad era rara, es como pasear por la 9 de Julio un miércoles a la tarde con todo el tránsito”. Y añadió: “No sé si quiero plantear esto que hicieron como una provocación, pero no la entiendo”.

Poco ante de la llegada de Milei a Lomas de Zamora, el Intendente cuestionó la recorrida de campaña y le reclamó que no vaya a trabajar. “Sería la primera vez que venga en su presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien”, dijo en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

El jefe comunal también calificó de “absurda la idea de obstaculizar la avenida Yrigoyen (una de las más transitadas del Conurbano) un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado”.

“Vimos también en las redes convocatorias a repudiar a Milei. En ese sentido, como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia. Que cada persona se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia. Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, pidió.

El intendente camporista aprovechó la oportunidad para señalar que el lugar para reclamar es en las urnas: “Los que quieran expresar su rechazo a Milei, y a su forma de gobernar de mulos del FMI; los que quieran respaldar a los jubilados, a los discapacitados, a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, los que quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país, están las urnas el domingo 7 de septiembre, para votar con Fuerza Patria a Sol y a Magario; y el 26 de octubre a Taiana. Es la mejor forma de dar un mensaje de amor”. 

  • Catamarca: el Gobierno nacional formalizó el ingreso al RIGI de un proyecto minero de litio en Antofagasta de la Sierra

    Catamarca: el Gobierno nacional formalizó el ingreso al RIGI de un proyecto minero de litio en Antofagasta de la Sierra

    El Gobierno nacional formalizó este jueves el ingreso al RIGI del proyecto minero “Hombre Muerto Oeste” ubicado en la provincia de Catamarca, con una inversión proyectada de US$ 380 millones. Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1271/2025 del Ministerio de Economía. El proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW)…

  • Femicidio: hallaron semi enterrada a una mujer en su casa

    Femicidio: hallaron semi enterrada a una mujer en su casa

    Una mujer fue hallada muerta y semi enterrada en su casa de Tristán Suárez y las autoridades descartaron que se haya tratado de un robo. Mientras avanza la investigación para saber quién fue el autor material del femicidio, su hija adolescente fue internada en el área de psiquiatría de un hospital y su novio, nueve años mayor, quedó detenido por…

  • Catamarca: anuncian que continuarán los fuertes vientos esta tarde y noche de jueves

    Catamarca: anuncian que continuarán los fuertes vientos esta tarde y noche de jueves

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, este jueves será una jornada con cielo despejado en gran parte del día, y con condiciones ventosas que se intensificarán hacia la tarde y la noche. El pronóstico oficial anticipó que la temperatura máxima alcanzará los 24 grados en horas de la tarde. Hacia la noche, el termómetro descenderá a…

  • Un futbolista adolescente murió al chocar en una moto contra un camión

    Un futbolista adolescente murió al chocar en una moto contra un camión

    La comunidad de Icaño y el club Atlético Icaño, de Santiago del Estero, atraviesan horas de profundo dolor tras confirmarse que uno de los fallecidos en el accidente fatal ocurrido en la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional 34 es Osvaldo Leonel Ulloa, de 16 años. El adolescente, que integraba las divisiones inferiores…

  • Quiso rescatar a su gato y cayó desde el tercer piso de su edificio

    Quiso rescatar a su gato y cayó desde el tercer piso de su edificio

    Una mujer de 22 años, sufrió fracturas tras caer desde el tercer piso cuando intentaba rescatar a su gato en un edificio de barrio Alberdi en la ciudad de Córdoba. El subcomisario Emiliano Delgado, de Bomberos, contó que el episodio ocurrió el martes pasadas las 21 en un inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Avellaneda. La joven cayó “desde un balcón…

  • El intendente de Lomas de Zamora sobre el ataque a Milei: “¿Esperaban que la gente los salude?”

    El intendente de Lomas de Zamora sobre el ataque a Milei: “¿Esperaban que la gente los salude?”

    Luego del ataque al presidente Javier Milei en una caravana por Lomas de Zamora, el intendente Federico Otermín repudió el hecho. Sin embargo, advirtió que existe mucho malestar en la sociedad. “Hay mucha gente que está enojada”, señaló Otermín, y afirmó: “No sé qué esperaban, ¿que la gente los salude? Realmente, no lo entiendo”. No…